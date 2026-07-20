Zawrzało po finale mundialu. "Cały tydzień płakaliście z powodu sędziów"

Dopiero dogrywka wyłoniła nowych mistrzów świata. Hiszpanie pokonali 1:0 Argentynę w finale mundialu, a strzelcem jedynego gola był Ferran Torres. Ten mecz był bardzo brzydki - było dużo fauli, nieczystej gry, a Argentyńczycy kończyli w osłabieniu po czerwonej kartce dla Enzo Fernandeza. Mało tego, po meczu wybuchła awantura, kiedy Molina uderzył Rodriego, kiedy ten wbiegł na murawę, by się cieszyć. Wywiązała się szarpanina, a później Paredes powalił Erica Garcię i Gaviego.

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Spięcie Otamendiego z Rodrim po finale. O co poszło?

Po meczu kamery złapały również wymianę zdań Nicolasa Otamendiego z Rodrim. Hiszpan wyglądał na zdziwionego, a Argentyńczyk miał wyraźne pretensje do swojego oponenta. Były piłkarz Benfiki nie przyjął dobrze tej porażki, to oczywiste, ale co mu zarzucał?

Według dziennikarzy "Marki" Argentyńczykowi nie spodobały się narzekania Hiszpanów na pracę arbitrów podczas tego mundialu. Mowa tu przede wszystkim o słowach Aymerica Laporte'a, który udzielił głośnego wywiadu.

- Zacznij mniej gadać, idioto, płakaliście cały tydzień - miał powiedzieć Otamendi do Rodriego, kiedy ten podszedł do niego po finale. - Płakaliście cały tydzień. Ty i Laporte, obaj. To nie w porządku, płakałeś z powodu sędziów, kolego - dodał, cytowany przez "Marcę".

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Zaskoczony Rodri miał zapytać Otamendiego, o co mu chodzi. Ten miał zareagować: "Laporte? Nie widziałeś, co powiedział w tym tygodniu?" - czytamy.

"Zdobywca Złotej Piłki odchodzi, oszołomiony wybuchem Argentyńczyka, specjalista od wywoływania zamieszek i wyraźnie wrażliwy na komentarze Laporte'a" - opisuje serwis.

Co Laporte powiedział?

Co takiego powiedział Laporte? - W ogóle nie martwię się agresją w kontekście piłki nożnej. Jeśli jest tolerowana, a sędzia wykonuje swoją pracę, nie mam z nią problemu. To prawda, że ??w ostatnich meczach widzieliśmy rzeczy, które bardzo nas zaskoczyły, zachowania, które pozostają bezkarne. Zwłaszcza w przypadku Argentyny - stwierdził w rozmowie z "Marką".

- Do zadań sędziego należy kontrolowanie takich sytuacji, żeby (piłkarze - przyp. sport.pl) nie pozwolili sobie na zbyt wiele. Jeśli jeden lub dwóch zawodników będzie to robić, mecz wymknie się spod kontroli. Od początku turnieju byliśmy pod tym względem dość uczciwą drużyną. Nie jesteśmy typem drużyny, która atakuje przeciwnika ani popełnia bezsensownych fauli. I myślę, że właśnie tak powinniśmy postąpić w tym meczu. Ale prawdą jest, że wiele będzie zależało od sędziowania - dodawał przed tym spotkaniem.