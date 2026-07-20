Było już po meczu Hiszpania - Argentyna, gdy pięści poszły w ruch

Leo Messi w samej końcówce kariery miał szansę na drugie z rzędu zwycięstwo w finale mistrzostw świata. Dla Hiszpanów była to szansa na pierwszy mundialowy triumf od 2010 roku. Oba zespoły udowodniły na tym turnieju, że zasługują na grę w finale.
To spotkanie od początku zapowiadało się fantastycznie. Tym bardziej że do tej pory reprezentacje Argentyny i Hiszpanii grały ze sobą dość rzadko. Na mundialu takie starcie odbyło się tylko raz - w 1966 roku - i górą wtedy była Argentyna, która wygrała 2:1.
W niedzielę w Nowym Jorku faworytem wydawali się Hiszpanie, którzy na tym mundialu prezentowali futbol bardzo zdyscyplinowany. Argentyna była zespołem, który imponował boiskową walecznością. Za piłkarską magię odpowiedzialni mieli być Leo Messi i Lamine Yamal.
Ale magii zabrakło. Spotkanie było słabe, a dbali o to zwłaszcza Argentyńczycy, którzy przez całe spotkanie uprawiali antyfutbol. Hiszpanie byli zdecydowanie lepsi i górowali nad obrońcami tytułu w każdym aspekcie. Ostatecznie odnieśli zasłużone zwycięstwo w dogrywce. O ich triumfie zdecydowała bramka Ferrana Torresa ze 106. minuty.
Argentyńczycy nie tylko nie potrafili grać w finale w piłkę, ale nie umieli się też zachować po jego zakończeniu. W trakcie transmisji można było zobaczyć, że doszło do bójki pomiędzy zawodnikami obu reprezentacji. Wszystko zaczęło się od Paredesa, który odepchnął Garcię. Chwilę później Argentyńczyk szarpał Gaviego za koszulkę i rzucił go na ziemię. Doszło też do starcia Moliny z Rodrim.
Na razie nie wiadomo, z czego wynikła ta sytuacja. Paredes po zakończeniu spotkania został ukarany czerwoną kartką.