Tak Lewandowski zareagował na gola dla Hiszpanii. Nawet się nie krył

Ponad dwie godziny bezwzględnej dominacji. Argentyńczycy na tle Hiszpanii wyglądali jak przypadkowa zbieranina. W grze do ostatniej minuty utrzymywał ich przede wszystkim Emiliano Martinez. Bramkarz był jedynym zawodnikiem reprezentacji Argentyny, który prezentował poziom godny finału mundialu.

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Tak Lewandowski zareagował na gola Torresa

Tylko że nawet Martinez musiał w końcu skapitulować. W 106. minucie Hiszpanii w końcu udało się pokonać argentyńskiego bramkarza. Bramkę, która zdecydowała o tytule, zdobył Ferran Torres. Z tego trafienia ucieszyli się nie tylko hiszpańscy kibice, ale również obecny na stadionie Robert Lewandowski!

"Ktoś tu wyraźnie kibicował kolegom..." - skomentował reakcję polskiego napastnika profil TVP Sport.

I faktycznie, na nagraniu widać, że Lewandowski cieszy się i oklaskuje zdobywcę bramki.

Nie jest zaskoczeniem, że kapitan reprezentacji Polski kibicował w tym meczu Hiszpanom. W końcu w barwach tej reprezentacji gra wielu zawodników z Barcelony. W pierwszym składzie byli Cubarsi, Yamal i Olmo. Z ławki weszli Garcia, Pedri i zdobywca bramki, Ferran Torres.

Kapitan reprezentacji Polski już nie gra w Barcelonie, od niedawna jest piłkarzem Chicago Fire. Wkrótce powinien zadebiutować w MLS. 23 lipca jego drużyna zagra z Interem Miami Leo Messiego.

Kilkanaście minut po tym trafieniu Hiszpanie mogli cieszyć się z zasłużonego triumfu. Argentyńczykom pozostał tylko płacz. Mistrzowie świata sprzed czterech lat mieli również problem z odpowiednim zachowaniem się po zakończeniu spotkania. W ruch poszły pięści argentyńskich zawodników.

Hiszpanie są obecnie mistrzami świata i Europy. Nie ma lepszych!