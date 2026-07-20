Wybierając ten skład, zależało nam na docenieniu nie tylko najlepszych zawodników tego turnieju, ale też graczy wyjątkowych, którzy zapisali na nim swoją niezwykłą, niespodziewaną historię. Oczywiście pewnych nazwisk zabraknąć nie mogło. Nazwisk w teorii oczywistych. Ale tylko w teorii, bo przecież na mundialach bywało, że największe gwiazdy nie błyszczały pełnym blaskiem. W tym roku było inaczej i poziom turnieju, a zwłaszcza fazy pucharowej był po prostu fenomenalny.

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Nasza jedenastka prezentuje się tak:

Vozinha - to zdecydowanie najciekawsza, najbardziej barwna historia piłkarza na tych mistrzostwach. Przyjechał na turniej jako zawodnik drugoligowego klubu z Portugalii, znali go tylko nieliczni. 40-latek skończył turniej jako bohater nie tylko debiutującej na mundialu drużyny, ale i bohater wszystkich kibiców. Wzrost jego popularności najlepiej widać po jego koncie na Instagramie, gdzie przed turniejem miał 46 tys. obserwujących, a teraz dobija już do 30 mln. Szaleństwo.

I trzeba podkreślić, że szał wokół Vozinhii nie wziął się z niczego. Kibice nie pokochali go tylko za to, że pochodzi z maleńkiego kraju i raz czy dwa odbił piłkę. Vozinha był bohaterem meczu z Hiszpanią (0:0), a dzięki jego interwencjom Republika Zielonego Przylądka nie przegrała też z Urugwajem (2:2) i Arabią Saudyjską (0:0). Dzięki niemu debiutant nie tylko spisał się w grupie, ale mocno postraszył też Argentynę w 1/16 finału (2:3).

Marc Cucurella - mimo że nie skupialiśmy się tylko na najlepszych piłkarzach, to pewnych zawodników nie mogło zabraknąć. Jednym z nich był Cucurella, najlepszy lewy obrońca turnieju. Nowy piłkarz Realu Madryt był też jednym z najlepszych zawodników w drużynie Luisa de la Fuente.

Cucurella imponował. Mimo że nominalnie jest obrońcą, to dawał Hiszpanii mnóstwo w ofensywie. W meczu z Arabią Saudyjską (4:0) miał asystę, w spotkaniu z Austrią (3:0) dorzucił kolejne dwie. Gdyby jego koledzy z drużyny byli bardziej skuteczni, na tym ten licznik z pewnością by się nie zatrzymał. Ale Cucurella nie zapominał też o defensywnych obowiązkach. W półfinale z Francją (2:0) dał popis, przez co jego koledzy w szatni żartowali, że "schował do kieszeni Kyliana Mbappe".

Pau Cubarsi - jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy środkowy obrońca mundialu. To był genialny turniej w wykonaniu zaledwie 19-letniego środkowego obrońcy. To wydaje się wręcz niesamowite, by w tym wieku grać na takim poziomie na tak odpowiedzialnej pozycji. A warto dodać, że Cubarsi ma już 128 meczów w Barcelonie.

To m.in. dzięki Cubarsiemu Hiszpania w drodze do finału straciła tylko jednego gola. Kiedy większość drużyny grała na połowie przeciwnika i cierpliwie budowała kolejne ataki pozycyjne, Cubarsi ubezpieczał wszystko mniej więcej na linii środkowej boiska. Był skoncentrowany i wygrywał pojedynki. A poza tym był dodatkowym rozgrywającym w hiszpańskiej drużynie. To często on wprowadzał piłkę do ataku poprzez podanie lub prowadzenie. Imponujący piłkarz wciąż z wielkim potencjałem do rozwoju.

William Saliba - filar francuskiej defensywy. Jak ważny to zawodnik w układance Didiera Deschampsa, widać było w meczu z Norwegią (4:1), w którym Saliba akurat nie zagrał. Zastępujący go Maxence Lacroix to piłkarz dużo słabszy, który nie dawał tyle jakości i pewności w drużynie. Jak ważny to piłkarz widzieliśmy też w meczu z Hiszpanią, kiedy po jego zejściu z boiska w 30. minucie Francuzi wyglądali bardzo niepewnie w defensywie.

Można się zastanawiać, co by było, gdyby Saliba nie przyjechał na turniej z poważną kontuzją kręgosłupa. Mimo bólu piłkarz Arsenalu postanowił jednak grać, co doceniamy, ale co też przypłacił pogłębieniem urazu. Przez to Saliba nie zagra przez co najmniej cztery miesiące.

Pedro Porro - razem z Cucurellą sprawił, że Hiszpania na tym mundialu miała bezapelacyjnie najlepsze boki obrony. Piłkarz Tottenhamu, który w Premier League nie błyszczał, na mistrzostwach świata grał tak, że czasami trudno było powstrzymać zdziwienie.

Porro - tak samo jak Cucurella - szalał w ofensywie. W meczu z Austrią strzelił gola, kolejnego dołożył w półfinale z Francją. I tak samo jak swój vis a vis okazał się kluczowy w pojedynkach z francuskimi gwiazdami. 26-latek pierwszy mecz turnieju z Republiką Zielonego Przylądka przesiedział na ławce rezerwowych i de la Fuente z pewnością może odetchnąć, że szybko naprawił ten błąd.

Rodri - mimo upływających lat, wciąż najważniejszy piłkarz w drużynie de la Fuente. Bez Rodriego Hiszpania nie mogłaby grać tak, jak kocha. Gdyby słowo Rodri mogło coś oznaczać w języku hiszpańskim, powinno oznaczać bezpieczeństwo.

To piłkarz, który gdy dostaje piłkę, chowa ją do sejfu i nie oddaje pod żadnym pozorem. To piłkarz, który reguluje tempo hiszpańskiej reprezentacji i zapewnia posiadanie piłki. To też piłkarz, który zabezpiecza drużynę przed kontratakami przeciwnika i daje spokój. I De la Fuente, i hiszpańskim kibicom. Kapitan pełną gębą.

Jude Bellingham - doskonały turniej pomocnika Realu Madryt, nawet jeśli półfinał z Argentyną kompletnie mu nie wyszedł. Bellingham się frustrował, ale to zrozumiałe, bo z pewnością czuł, że to mógł być ten moment i ten turniej. Na mundialu strzelił siedem goli i miał asystę. O ile w fazie grupowej bohaterem Anglii był Harry Kane, o tyle w 1/8 finału i ćwierćfinale to Bellingham poprowadził drużynę do awansu.

I pomyśleć, że przed turniejem nie było pewne, czy 23-latek będzie podstawowym angielskim piłkarzem. Od września do startu mundialu Bellingham opuścił aż sześć z 10 meczów drużyny Thomasa Tuchela. Chcąc, nie chcąc, Anglicy uczyli się funkcjonować bez niego. - Musi udowodnić, że zasługuje na miejsce w składzie - mówił Tuchel przed meczem z Chorwacją (4:2), nie dając jednoznacznej odpowiedzi, czy postawi na piłkarza Realu. I na pewno nie żałuje, że ostatecznie na niego postawił.

Ismael Saibari - przypadek podobny do Vozinhii. Gdybyśmy postawili jedynie na najlepszych, w składzie byliby albo Enzo Fernandez, albo Michael Olise. Pierwszy pomógł Lionelowi Messiemu doprowadzić Argentynę do finału. Drugi skończył mundial z siedmioma asystami, bijąc rekord Pelego z 1970 r. Ale Saibari, którego wskazywano na potencjalnie najlepszego młodego zawodnika turnieju, dowiódł swojej jakości.

W poprzednim sezonie w PSV strzelił aż 19 goli i miał dziewięć asyst. Na mundialu też zachwycał, i to od pierwszego występu. Strzelał po golu w każdym meczu fazy grupowej, doskonale współpracował z Brahimem Diazem. W spotkaniu z Holandią, mimo że nie zdobył bramki, grał wyśmienicie. Aż przyszedł feralny mecz z Kanadą.

Saibari doznał w nim kontuzji, która wykluczyła go z kolejnych spotkań. Mimo że Maroko pokonało Kanadę (3:0) i awansowało do ćwierćfinału, to bez Saibariego nie miało nic do powiedzenia w meczu z Francją. Oczywiście nie twierdzimy, że z nim w składzie Maroko awansowałoby do półfinału, ale na pewno miałoby na to większe szanse. Doskonałą postawę Saibariego na mundialu docenił Bayern Monachium, który szybko przyklepał transfer piłkarza z PSV.

Kylian Mbappe - mimo że nie zdobył mistrzostwa świata, ani nawet medalu, musiał się znaleźć w tym składzie. Mbappe może nie wyszedł półfinał z Hiszpanią, ale wcześniej grał zjawiskowo. W jego przypadku wystarczą suche liczby: 10 goli i cztery asysty. Kosmos.

W Kanadzie, Meksyku i USA Mbappe przypomniał, jak wielkim jest piłkarzem. Po słabszym sezonie w Realu byli tacy, którzy kwestionowali jego podejście i zaangażowanie. Na mundialu Mbappe był jednak liderem pełną gębą. Strzelał, asystował, ciągnął drużynę na swoich plecach. Tym razem nie dało to nawet medalu, ale kolejny mundial już za cztery lata i Francja z nim w składzie znów będzie jednym z głównych faworytów do złota.

Harry Kane - gdyby Anglia zdobyła mistrzostwo świata, Kane zdobyłby Złotą Piłkę. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Anglik zagrał świetny sezon w Bayernie Monachium, doskonały był też na mistrzostwach świata.

Mundial zaczął od dwóch goli przeciwko Chorwacji. Potem była bramka przeciwko Panamie (2:0) i kluczowe dla awansu do 1/8 finału dwa gole przeciwko Demokratycznej Republice Konga (2:1). Mimo że bohaterem spotkania z Meksykiem był Bellingham, to Kane i tak strzelił gola i miał asystę. Z Norwegią (2:1) i - zwłaszcza - Argentyną zagrał gorzej, ale i tak zasłużył na miejsce w tym składzie. Prawdziwy kapitan, który pozwolił Anglii marzyć o kolejnym złocie mundialu.

Lionel Messi - MVP turnieju. Kosmita. Legenda. To, co na tym mundialu zrobił Messi, przeszło najśmielsze wyobrażenia kibiców na całym świecie. Powiedzieć, że 39-latek jest jak wino, to nic nie powiedzieć. - Spędziłem w futbolu całe życie, ale czegoś takiego, nawet się nie spodziewałem. To niemożliwe. Cieszmy się, że jeszcze gra. Kiedy skończy karierę, część tej gry po prostu umrze - tak grę Messiego podsumował sir Alex Ferguson.

Messi najpierw strzelał gole: trzy z Algierią (3:0), dwa z Austrią (2:0), po jednym z Jordanią (3:1), Republiką Zielonego Przylądka i Egiptem (3:2). W tym ostatnim miał asystę, tak samo jak w spotkaniu ze Szwajcarią (3:1) i dwie przeciwko Anglikom. Stwierdzenie, że Messi w pojedynkę wprowadził Argentynę do finału, nie jest przesadnym nadużyciem.

Mimo porażki w finale, absolutnie legendarny turniej w wykonaniu zawodnika, którego od kilku lat nie obserwujemy już w Europie. Messi pokazał, że jeśli się chce, nawet w MLS można przygotować formę na tak ważny turniej. I to jaką formę. Każde słowo jest tu za małe, nieadekwatne do jego wyczynu. Najskuteczniejszy strzelec w historii mundiali. Najlepszy piłkarz w historii. Lionel Messi. Tyle.