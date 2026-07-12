Dogrywka zdecydowała w hicie MŚ Anglia - Norwegia. Wielki mecz Bellinghama

Była trzecia minuta dogrywki w hicie mistrzostw świata 2026: Anglia - Norwegia. Właśnie wtedy na strzał z ponad 25 metrów zdecydował się rezerwowy Anglików - Morgan Rogers. Bramkarz Norwegów - Orjan Nyland chciał złapać piłkę, ale popełnił fatalny błąd i odbił ją przed siebie. Najszybciej dobiegł do niej Jude Bellingham i strzałem z siedmiu metrów, trafił do siatki. Anglicy prowadzili 2:1. Dla niego był to już siódmy gol w tym turnieju. Siedem minut później sędzia Clement Turpin podyktował jedenastkę, bo dopatrzył się faulu Bobba na Spence. Po powtórce akcji na VAR-ze, odwołał rzut karny. Norwegowie w drugiej części dogrywki dążyli do wyrównania, atakowali, ale nie byli w stanie doprowadzić do rzutów karnych.

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Co działo się w pierwszej połowie meczu? Oba zespoły zaczęły mecz bardzo zachowawczo, brakowało składnych akcji i dogodnych okazji. Najlepiej świadczą o tym liczby. Na pierwszy strzał w meczu czekaliśmy dopiero do 19. minuty (Bellingham głową z dziesięciu metrów daleko obok słupka), a na pierwszą groźną sytuację do 24. minuty, ale po szarży Madueke, O'Reilly zamiast strzelać z pierwszej piłki, źle ją przyjął na piątym metrze. Norwegowie bronili się całym zespołem na swojej połowie i oddali piłkę Anglikom (w pewnym momencie I połowy posiadanie piłki było 75-25 proc.), ale tym do przerwy brakowało jakości w ofensywie.

- Norwegowie wyglądają tak, jakby to była tafla hokejowa, a nie murawa, cały czas wybijają na uwolnienie, tak jakby grali w osłabieniu - mówił słusznie Mateusz Borek, komentujący mecz w TVP 1.

Norwegowie obudzili się po przerwie na nawodnienie. I to jak! W 35. minucie prowadzili po przepięknym golu. Andreas Schjelderup strzelił z ostrego kąta lewą nogą z 10 metrów w długi róg, piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki.

Anglicy wyglądali na oszołomionych, Norwegowie stworzyli szybko dwie kolejne okazje, ale brakowało im skuteczności. W drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy Anthony Gordon podał na 16 metr do Bellinghama, ten wbiegł w pole karne, minął rywala i niemal już upadając, z siedmiu metrów, strzałem w długi róg, zdobył wyrównującego gola. Dla Gordona, który od nowego sezonu zasili FC Barcelonę, była to trzecia asysta na MŚ 2026.

W 55. minucie Norwegowie znów prowadzili po trafieniu z bliska z dobitki Torbjorna Heggema. Sędzia główny Clement Turpin po obejrzeniu powtórki na VAR-rze, odwołał gola. Słusznie, bo w tej akcji Haaland odepchnął mocno Stonesa. W 76. minucie Kristoffer Ajer z sześciu metrów strzelił głową w poprzeczkę. W końcowce regulaminowych 90 minut obudzili się Anglicy. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Bellingham miał na głowie piłkę meczową, ale z 10 metrów strzelił obok słupka.

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Anglia w półfinale mundialu zmierzy się z lepszym z meczu Argentyna - Szwajcaria. Mecz ten rozpocznie się o godz. 3 czasu polskiego z soboty na niedzielę.

Norwegia - Anglia 1:2 po dogrywce, 1:1 (1:1)