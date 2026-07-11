Wisła miała karnego w meczu z Wrexham. Oto wynik

"Jeden z najstarszych piłkarskich klubów na świecie, którego współwłaścicielem jest gwiazdor Hollywood, w pięć lat przeszedł drogę z samego dna do awansu na zaplecze Premier League. Nie, to nie jest scenariusz nowego serialu na Netflixie. To jest rzeczywistość, w której znalazło się Wrexham AFC. Ten walijski zespół właśnie zanotował trzeci z rzędu awans, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej w angielskiej piłce. O tej historii piłkarski świat nie zapomni" - tak w kwietniu 2025 roku pisał dziennikarz Sport.pl Bartosz Królikowski, przedstawiając iście filmową opowieść o Wrexham. Rok po tych wydarzeniach walijski zespół zajął siódme miejsce na zapleczu Premier League.

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Wisła miała karnego. Okolicznościowy mecz z Wrexham

Nic więc dziwnego, że mecz z takim rywalem był dla kibiców Wisły czymś więcej niż tylko ciekawostką. Na stadionie przy ul. Reymonta zasiadło kilkanaście tysięcy fanów. W pierwszej połowie zobaczyli dobrą akcję gospodarzy. Jordi Sanchez był bliski otworzenia wyniku, ale trafił w słupek.

Krakowianie stanęli przed szansą na objęcie prowadzenia w 62. minucie meczu. Frederico Duarte był faulowany przez Ryana Longmana w polu karnym i sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Sanchez, ale uderzył fatalnie i Arthur Okonkwo nie miał problemu ze skuteczną interwencją.

Przypomnijmy, że Wisła Kraków rozpocznie sezon od domowego meczu z GKS Katowice. Spotkanie zostanie rozegrane 26 lipca o 20:15. Co ciekawe kolejnym rywalem Wrexham - także w meczu towarzyskim - już 18 lipca będzie Manchester United. Walijczycy rozpoczną sezon Championship dopiero 17 sierpnia od meczu z Cardiff City.

Wisła Kraków 0:0 Wrexham A.F.C (0:0)



