Kamiński zagrał w meczu Benfiki. Gdy wchodził, było 1:1

- Jeśli Benfica do ciebie zadzwoni, nie zastanawiasz się dwa razy. To była bardzo łatwa decyzja, aby zrobić ten krok w mojej karierze, by kontynuować grę w Europie i grać dla dużego europejskiego klubu. Benfica była więc najlepszą opcją - mówił Jakub Kamiński po transferze do 38-krotnych mistrzów Portugalii. Nie musiał długo czekać na debiut, przynajmniej nieoficjalny.

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Jakub Kamiński dołączył do Benfiki. Sparing z Flamengo zaczął na ławce, szalone trzy minuty

W sobotnim meczu towarzyskim Lizbończycy zagrali na Estadio Algarve z brazylijskim Flamengo. W pierwszej połowie wszystko, co najciekawsze, wydarzyło się w doliczonym czasie gry. W piątej minucie Samuel Lino wykorzystał dogranie Emersona Royala z prawej strony i z bliska wbił piłkę do bramki.

Odpowiedź portugalskiej ekipy była natychmiastowa. Rafa Silva prostopadle zagrał do Alexandra Baha, który, gdy wbiegał w pole karne, został sfaulowany przez Bruno Henrique. Sędzia podyktował rzut karny, a ten w ósmej doliczonej minucie bardzo pewnie wykorzystał Vangelis Pavlidis.

Jakub Kamiński zadebiutował w Benfice. 11 minut później mieli ponure miny

Po niespełna kwadransie pierwszej połowy, w 57. minucie, nadszedł wielki moment Kamińskiego. Benfica dokonała jednocześnie pięciu zmian, a w grupie wchodzących na boisko był reprezentant Polski (zastąpił Heorhija Sudakowa), poza którym wszedł m.in. drugi letni nabytek - stoper Clement Lenglet.

Krótko po wejściu reprezentant Polski, który grał na lewym skrzydle, napędzał akcję tuż przed polem karnym rywali, ale jego podanie do wbiegającego w "szesnastkę" kolegę zostało zablokowane. Później 24-latek mógł być trochę mniej z siebie zadowolony.

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W 68. minucie Flamengo wyprowadziło akcję swoją prawą stroną. Z piłką wyżej wyszedł jeden ze stoperów, a do gry "w trójkącie" pokazali mu się prawy obrońca Royal i schodzący do skrzydła Lino. Ten ostatni, który wyciągnął za sobą lewego obrońcę Jose Neto (wszedł z ławki wraz z Polakiem), po otrzymaniu piłki od stopera szybko odegrał do Royala, który był zupełnie niepilnowany - tu chyba wyszedł brak zgrania Kamińskiego z nowymi kolegami, bo chwilę wcześniej pokazywał on im zagrożenie, ale nie było odpowiedniej reakcji ani ich, ani jego.

Royal po przyjęciu piłki prawie od razu oddał ją rozpędzającemu się Lino. On z kolei pognał prawym skrzydłem i, mając sporo czasu oraz miejsca, płasko dośrodkował w pole karne. Tam rezerwowy Wallace Yan uprzedził Antonio Silvę i trafił do bramki.

Bardzo dobrą okazję na wyrównanie Lizbończycy mieli w 82. minucie w akcji z udziałem dwóch zmienników. Wówczas górne podanie dostał Franjo Ivanović i znalazł się sam na sam z bramkarzem, lecz trafił prosto w niego. Z dobitką popędził Gianluca Prestianni, ale został zablokowany. Kilka minut później Ivanović nieznacznie pomylił się głową po rzucie rożnym.

Chorwat i Argentyńczyk najlepszą szansę na odmienienie wyniku mieli w 90. minucie. Wtedy pierwszy z nich strzelił zza pola karnego, a fatalnie interweniował Agustin Rossi, który odbił piłkę przed siebie. Znów przy dobitce najszybszy był Prestianni, ale tym razem z kilku metrów huknął w słupek! W samej końcówce Yan po długim podaniu próbował jeszcze przelobować Anatolija Trubina, ale ukraiński golkiper, który chyba pospieszył się z wyjściem, naprawił błąd, wykorzystując potężny zasięg ramion.

Mecz towarzyski: Benfica - Flamengo 1:2

Gole: Vangelis Pavlidis 45+8. (k.) - Samuel Lino 45+5., Wallace Yan 68.

Szansę na oficjalny debiut w barwach Benfiki Jakub Kamiński będzie miał już za kilkanaście dni. 23 lipca jego drużyna zagra na wyjeździe ze szwajcarskim Sankt Gallen w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Wcześniej, bo 17 lipca, portugalską drużynę czeka jeszcze sparing z Villarrelaem.