Wisła Kraków bezbramkowo zremisowała z jednym z najstarszych klubów na świecie, Wrexham A.F.C. Mecz uświetnił obchody 120. rocznicy powstania Wisły. Okazuje się, że do Krakowa zawitał trener, który już w przeszłości odwiedził stolicę Małopolski. Phil Parkinson, bo o nim mowa, po zakończonym spotkaniu w samych superlatywach wypowiedział się na temat Krakowa.

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Trener Wrexham mówi wprost. Tak ocenił Kraków po meczu z Wisłą

- Kraków odwiedziłem rok temu z żoną i kilkoma przyjaciółmi i bardzo nam się tutaj podobało. Mam tutaj na myśli wszystko, co to miasto ma do zaoferowania. Restauracje, historię, życzliwość ludzi i to, jak dumni są ze swojego miasta. Oczywiście teraz nie miałem tak dużo czasu, ale przeszedłem się po mieście dziś rano i tak po prostu zrobiło na mnie wrażenie. A sama drużyna Wisły? Oczywiście wiedzieliśmy z analiz, że to dobra drużyna i dlatego awansowała. Widać, że są bardzo dobrze wyszkoleni, mają wielu dobrych technicznie zawodników. Z zainteresowaniem będę obserwował ich postępy w tym sezonie - powiedział Anglik cytowany przez "Gazetę Krakowską"

Phil Parkinson prowadzi Wrexham od 2021 roku. Jest jednym z architektów sukcesu walijskiego zespołu - awansował z nim z National League do League Two, z League Two do League One i z League One do Championship. W ostatnim sezonie klub, którego właścicielem jest słynny aktor Ryan Reynolds, zajął siódme miejsce.

Wisła Kraków to beniaminek Ekstraklasy, który rozpocznie ligowy sezon od domowego meczu z GKS Katowice. Mecz zostanie rozegrany 26 lipca o 20:15. Jej sobotni rywal - Wrexham - dopiero 17 sierpnia wróci do ligowych zmagań. Zmierzy się wtedy z Cardiff City. Najbliższe plany Wrexham zakładają mecz towarzyski z Manchesterem United, który 18 lipca zostanie rozegrany w Helsinkach.