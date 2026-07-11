- Włoska piłka potrzebuje kompetencji, nowych pomysłów, odnowy i spojrzenia w przyszłość. Zbigniew Boniek jest osobą o niekwestionowanych kwalifikacjach. Gdyby rzeczywiście został dyrektorem technicznym reprezentacji Włoch, sądzę, że mógłby dobrze wykonywać swoją pracę - mówił włoski dziennikarz Gabriele Stragapede. W kwestii sensacyjnej posady dla 70-latka wszystko jest już jasne.

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Oto kogo wybrali Włosi na dyrektora technicznego federacji. Z posadą łączono Zbigniewa Bońka

Boniek nie zostanie dyrektorem technicznym we włoskiej federacji (FIGC). To stanowisko zajmie inna legenda włoskiego futbolu, postać jeszcze bardziej znacząca dla tamtejszego środowiska niż były prezes PZPN.

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"Prezes FIGC Giovanni Malago z przyjemnością ogłasza, że Paolo Maldini przyjął stanowisko dyrektora technicznego federacji" - przekazano w sobotę o godz. 20:56 na oficjalnej stronie związku. W dodatku były znakomity obrońca, a potem działacz AC Milanu będzie współpracował z dobrze sobie znaną osobą.

"Maldini będzie pełnił tę funkcję u boku Leonardo, który obejmie rolę doradcy" - dodano. Wspomniany Leonardo to brazylijski mistrz świata z 1994 r. (wtedy srebro zdobył Maldini) i wicemistrz świata z 1998 r., który w trakcie kariery piłkarskiej spotkał się ze słynnym defensorem w Milanie (grali tam wspólnie w latach 1997-2001 oraz sezonie 2002/03). Tuż po zakończeniu kariery w 2003 r. Brazylijczyk został w mediolańskim klubie i był skautem (2003-2008), dyrektorem technicznym (2008-2009) oraz trenerem pierwszego zespołu (2009/10). Potem odszedł (był m.in. trenerem Interu Mediolan i kierownikiem sportowym PSG), po czym w latach 2018-19 ponownie był dyrektorem technicznym (następnie na 3 lata wrócił do PSG na swe dawne stanowisko).

Podczas drugiego pobytu na stanowisko dyrektorskim w Milanie Leonardo pracował z Maldinim, który w sierpniu 2018 r. został dyrektorem strategii i rozwoju w pionie sportowym. Słynny Włoch po roku awansował na dyrektora technicznego i to w dużej mierze dzięki niemu Rossoneri wrócili na krajowy szczyt, zdobywając mistrzostwo w sezonie 2021/22. Rok później, w czerwcu 2023 r., rozwiązano kontrakt klubowej legendy.

Paolo Maldini został dyrektorem technicznym włoskiej federacji. Będzie też odpowiadał za wszystkie kadry

Teraz Maldini podejmie się znacznie trudniejszego zadania. Poza pracą jako dyrektor techniczny federacji został mianowany przez Malago również na prezesa Club Italia, czyli "organu zrzeszającego reprezentacje narodowe i koordynującego zarządzanie ich działalnością", jak czytamy na oficjalnej stronie FIGC. W skład Club Italia wchodzą wszystkie męskie i żeńskie reprezentacje seniorskie oraz juniorskie w piłce nożnej, futsalu, beach soccerze oraz drużyny narodowe wysyłane na igrzyska olimpijskie, igrzyska śródziemnomorskie i Uniwersjadę.

Paolo Maldini przez całą karierę piłkarską grał tylko w barwach jednego klubu - AC Milanu. Od 1985 do 2009 roku zaliczył w jego barwach 902 występy oraz 33 trafienia i zdobył wszystkie najważniejsze trofea - na jego cześć zastrzeżono numer 3 (z którym mógł grać tylko któryś z jego synów). Włochy reprezentował w latach 1988-2002, przez ten czas rozegrał 126 meczów i zdobył siedem bramek. Jest wicemistrzem świata (1994 r.) i wicemistrzem Europy (2000 r.) oraz brązowym medalistą ME 1988 i MŚ 1990. Na włoskich boiskach rywalizował m.in. ze Zbigniewem Bońkiem, byłym graczem Juventusu (1982-1985) i Romy (1985-1988).