Hit transferowy Górnika Zabrze. Ściągnęli byłego piłkarza Realu

W Zabrzu okno transferowe nie jest nudne. Poza odejściami Hellebranda, Ambrosa czy Wiktora Nowaka, na których klub zarobił spore pieniądze, są też transfery przychodzące. Górnikowi udało się ściągnąć między innymi Kacpra Urbańskiego, Bruno Durdova i Erika Prokopa. A to nie koniec.

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Były piłkarz Realu trafił do Górnika!

W sobotę 11 lipca Zabrzanie ogłosili, że kontrakt z klubem podpisał Peter Federico. 23-letni reprezentant Dominikany jest wychowankiem Realu Madryt. W tym klubie wielkiej kariery nie zrobił, ale udało mu się zagrać w łącznie trzech meczach sezonu 2021/22. Federico zagrał po kilka minut w spotkaniach z Athletikiem Bilbao (2:1) i Getafe (0:1) oraz kwadrans w starciu z Levante (6:0). Występował obok takich zawodników jak Karim Benzema, Vinicius Junior, Luka Modrić, Federico Valverde czy Toni Kroos.

Federico nie zapisał się złotymi zgłoskami w historii Realu, ale nie jest zawodnikiem z zupełnego przypadku. W La Liga rozegrał łącznie 35 spotkań - występował też w Valencii (15 meczów) i Getafe (17 meczów). Poprzedni sezon spędził w grającym na drugim poziomie rozgrywkowym Realu Valladolid, gdzie wystąpił łącznie 36 razy. W LaLiga2 zdobył sześć goli i zanotował jedną asystę.

- Jestem bardzo zadowolony. Najchętniej już teraz zacząłbym treningi i grę z zespołem. W Polsce jestem pierwszy raz. Wylądowałem w czwartek w nocy. Ale muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenie jest świetne i bardzo mi się tutaj podoba (…). Bardzo lubię grę jeden na jeden i myślę, że to mój atut. Podobnie jak szybkość i strzał - powiedział w rozmowie z klubową stroną.

Okazję do debiutu Federico będzie miał już niedługo. W czwartek 16 lipca Górnik Zabrze zagra w Superpucharze Polski z Lechem Poznań. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.