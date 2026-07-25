Ewa Swoboda bardzo dobrze otworzyła sezon. Dwa razy złamała już w tym roku granicę 11 sekund, uzyskując na 100 metrów czasy 10.99 w Warszawie i 10.98 w Zagrzebiu. Teraz przed nią mistrzostwa kraju, gdzie może sięgnąć po złoty medal już dziewiąty raz w karierze, biorąc pod uwagę oczywiście rywalizację na otwartym stadionie. W rozmowie z WP SportoweFakty przed tymi zawodami opowiedziała nie tylko o wynikach sportowych, ale również m.in. o hejcie, jaki spotykał ją za to, że ma sporo tatuaży.

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Swoboda nie unika trudnego tematu. "Liczy się zdanie moich bliskich, a nie komentarze obcych"

Jak sama wskazuje, kiedy ktoś jest inny, to ludzie mają potrzebę, by to skomentować w internecie - często robią to w sposób dosadny.

- Czytając takie słowa na mój temat bliskim było bardzo przykro, a na dodatek potem niepotrzebnie wchodzili w dyskusję z ludźmi. Ale czegoś mnie to nauczyło, bo teraz już się tym nie przejmuję. Liczy się zdanie moich bliskich i to, co ja czuję, a nie komentarze obcych - powiedziała Swoboda.

Najlepsza polska sprinterka odniosła się także do tematu popularności. Wprost przyznała, że nie jest to rzecz, którą bardzo lubi.

- Tak i często chciałabym od tego wszystkiego uciec. Czasami jest to oczywiście motywujące, ale także deprymujące. Kibice są wspaniali, potrafią budować, ale też bardzo szybko sprowadzać na ziemię. No, ale nic z tym nie zrobię, trzeba nauczyć się z tym żyć. Po rozmowie z panią psycholog doszłam do wniosku, że każdy chce być sławny, ale nikt nie uczy nas, jak sobie z tą sławą radzić. Jak się zachowywać, jak wytrzymać presję otoczenia - powiedziała.

Swoboda zaskoczyła. "Lubię ciszę i spokój"

Jednocześnie zaskoczyła wyznaniem o samej sobie. Na stadionach lekkoatletycznych całego świata imponuje pewnością siebie, energią, choć w prawdziwym życiu jest wycofana.

- Ewa na stadionie jest przeciwieństwem Ewy w prawdziwym życiu. Jestem introwertyczką, trochę takim "wstydziochem", lubię ciszę i spokój. Na co dzień jestem wycofana, za to na stadionie lubię ten szum, gdy jest tłum kibiców. To na mnie działa i sprawia, że zachowuję się trochę inaczej - skwitowała.

Swoboda jest na ostatnim etapie przygotowań do mistrzostw Europy. Te odbędą się w Birmingham i potrwają od 10 do 16 sierpnia. Dwa lata temu na imprezie tej rangi wywalczyła srebrny krążek w swojej koronnej konkurencji.