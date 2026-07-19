Dramat polskiego biegacza na zawodach. "Nigdy nie byłem tak przerażony"

Występ Damiana Czykiera na mityngu w belgijskim Heusden-Zolder zakończył się koszmarnie. Nasz lekkoatleta, który w tym sezonie prezentował się bardzo dobrze, uległ groźnemu wypadkowi podczas swojego biegu przez płotki. Polak zahaczył czwarty płotek i stracił równowagę. Jednak jego pęd był ogromny, że nie uderzył brzuchem w kolejny.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Osipiuk: Udowodniłam, że stać mnie na złoto

Czykier przerwał milczenie po dramatycznym upadku. "Nigdy w życiu nie byłem tak przerażony"

Sam Czykier później ujawnił w relacji na Instagramie, że... stracił przytomność, a jak się ocknął, nie mógł złapać tchu. "Mam dwie wiadomości - dobrą i złą" - zaczął.

"Zaliczyłem najgorszy wypadek w swojej historii biegów przez płotki. Po zahaczeniu czwartego płotka straciłem równowagę i nie udało mi się już podnieść nóg nad piątym płotkiem i na pełnej prędkości uderzyłem w niego brzuchem" - zrelacjonował, jak to widział ze swojej perspektywy.

"Na chwilę straciłem przytomność, a kiedy się ocknąłem, przez 20 sekund nie mogłem złapać tchu. Nigdy w życiu nie byłem tak przerażony jak przez te 20 sekund" - dodał.

Zobacz też: Dramat Marii Żodzik w Londynie. Nagle musiała się wycofać. Oto powód

Lekkoatleta niemal od razu trafił do szpitala. "Belgijski SOR spisał się wzorowo i w dwie godziny byłem już po wszystkim" - kontynuował.

"Po diagnozie w szpitalu raczej są dobre wieści. Mięśniowo wszystko w porządku, jedynie bardzo małe uszkodzenie żebra. Jeszcze dokładniejszą diagnozę wykonam po powrocie do Polski, ale na 99 proc. start na MP i w Birmingham nie jest zagrożony" - przyznał.

Czykier nie załamuje się tym, co się stało. Nawet znalazł pozytywy. "Dobra wiadomość to taka, że gaz jest niesamowity. Dlatego tak bolesny był to upadek" - czytamy.

Mistrzostwa Polski odbędą się w dniach 24-26 lipca w Białymstoku. Później - w Birmingham odbędą się mistrzostwa Europy i potrwają one od 10 do 16 sierpnia.