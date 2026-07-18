Koniec seksualizacji. Ewa Swoboda ostrzegała już siedem lat temu

"W Europie wprowadzono nowe wytyczne dotyczące transmisji. Chodzi o to, aby zapobiec seksualizacji sportsmenek" – pisze serwis Dexerto.com.

Europejska Unia Nadawców i European Athletics ustaliły, że warto zmienić sposób pokazywania w transmisjach telewizyjnych zmagań lekkoatletek. W opracowanych wytycznych jasno wskazano, czego nie mogą robić realizatorzy transmisji.

Podczas sierpniowych mistrzostw Europy w Birmingham lekkoatletki mają nie obawiać się "kompromitujących ujęć". W liczących 23 strony dokumencie wskazano, że przez lata dla zawodniczek problem stanowiły m.in. długie ujęcia ich ciał, kamery pracujące z niskiego kąta i eksponujące intymne części ciała oraz pokazywanie tego w powtórkach w zwolnionym tempie.

Wszystko widać. Ale od teraz już tylko na tych obrazkach

EBU [European Broadcasting Union, czyli Europejska Unia Nadawców] na czytelnych grafikach prezentuje, jak od teraz nie wolno pokazywać lekkoatletek. Na obrazkach wyraźnie widać, jakie ujęcia są dozwolone, a których zakazano.

Nowe wytyczne dot. pokazywania lekkoatletek w transmisjach TV screen z Dexerto.com

Nowe wytyczne dot. pokazywania lekkoatletek w transmisjach TV screen z Dexerto.com

- Wiele sportsmenek, w tym ja, znajdowało się w sytuacjach, w których większe skupienie było na kamerze niż na własnym występie – komentuje zasadność zmian brązowa medalistka olimpijska w skoku o tyczce, Brytyjka Holly Bradshaw.

Należy się spodziewać, że za EBU i władzami europejskiej lekkoatletyki pójdzie cały świat. W dużo ostrzejszym tonie na seksualizację kobiet podczas mistrzostw świata już kilka lat temu skarżyła się Ewa Swoboda.

Swoboda jak rzeczniczka wszystkich kobiet. Niemcy protestowały

- O Jezu! Daj spokój, jestem totalnie na nie – mówiła nasza najlepsza sprinterka w rozmowie ze Sport.pl w trakcie MŚ Doha 2019. W Katarze stosowano wtedy specjalne kamery montowane w blokach startowych. - Faceci pewnie mają to gdzieś, ale kobiety nie. Rozmawiałyśmy o tym, to nas spina. Jak chodzimy koło bloków, to się schylamy, różne rzeczy robimy i ja ciągle myślałam o tym, że wszystko mi widać, na przykład pupę. No jak się skupić w takich warunkach? To jest szokujące – denerwowała się Swoboda. - Zresztą, samo kamerowanie od dołu jest niefajne. My, kobiety, chcemy ładnie wyglądać, robimy sobie makijaż, szykujemy się, a tu ktoś nas tak niekorzystnie pokazuje. Myślę, że ludzie z IAAF tak bardzo chcieli iść w przód z nowinką, że o nas wcale nie pomyśleli – dodawała.

Bulwersujące ujęcia z katarskich MŚ 2019 wyglądały tak:

Kontrowersyjne ujęcia lekkoatletek na MŚ screen z Geenstijl.nl

- Chcemy jak najlepiej uchwycić dramaturgię, pokazać wybuch energii u biegaczy ruszających z bloków. Czuliśmy, że widzom tego brakuje - tłumaczyło IAAF, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych [obecnie to World Ahletics].

Ale tamtych tłumaczeń lekkoatletki nie kupiły. - Ciekawe, czy w rozwój tych kamer była zaangażowania jakaś kobieta. Nie sądzę - mówiła Niemka Gina Lueckenkemper. - Wątpię, że wstawienie kamer w bloki to dobry pomysł - dodawała jej koleżanka z reprezentacji, Tatjana Pinto. Niemiecka złożyła protest. - Mam nadzieję, że takie kamerowanie już się nie powtórzy. Niech sobie będą kamery gdzieś za naszymi głowami, plecami, ale nie między nogami, bo tak zabiera się nam intymność i skupienie – mówiła Ewa Swoboda.

Nawet jeśli Katar był wyjątkowo zły pod względem zaglądania kamerami tam, gdzie zaglądać się nie powinno, to problem wcale się wtedy nie skończył. Dziś chyba można mieć nadzieję, że po decyzji EBU i European Athletics nieodpowiednie pokazywanie lekkoatletek w transmisjach telewizyjnych naprawdę się skończy.