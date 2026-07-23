Z nieba do piekła! Tak GKS zagrał w Europie po 23 latach

Kibice GKS-u Katowice mogli mieć obawy przed pierwszym meczem z Żyliną. Dla ich drużyny było to dopiero pierwsze spotkanie nowego sezonu, a Słowacy - mimo że przegrali dwumecz - mają już za sobą pucharowe starcia z Hajdukiem Split.

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GKS strzelił gola... i przestał grać w piłkę

Mecz zaczął się rewelacyjnie dla GKS-u Katowice. Piłkarze trenera Góraka od początku grali wysoko i atakowali, co szybko poskutkowało groźnymi sytuacjami. Pierwszą z nich udało się wykorzystać już w 6. minucie. Idealnie z rzutu rożnego dośrodkował Bartosz Nowak, do piłki wyskoczył Klemenz i było 1:0 dla gości!

GKS Katowice jeszcze przez kilka minut miał przewagę, ale gospodarze szybko się otrząsnęli i zaczęli sprawiać coraz więcej zagrożenia. A piłkarze trenera Góraka popełniali coraz więcej błędów i w końcu skupili się wyłącznie na bronieniu. To nie wychodziło im najlepiej. W końcu gospodarze dostali prezent - faul w polu karnym, gdy na stopę jednego z piłkarzy Żyliny nastąpił zawodnik GKS-u.

Jedenastkę dobrym strzałem wykorzystał Kacer. Kobylak dobrze się rzucił i nie był daleko od skutecznej interwencji, ale Słowak uderzył idealnie, piłka odbiła się jeszcze od słupka.

Statystyka strzałów w pierwszej połowie? 8:1 dla Żyliny. Wynik 1:1 był dla GKS-u rezultatem całkowicie niezasłużonym i bardzo szczęśliwym.

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Jeżeli kibice GKS-u liczyli na to, że ich zespół zagra lepiej po przerwie, to szybko się zawiedli. Już w 47. minucie było 2:1 dla Żyliny. Wciąż uśpiona była obrona GKS-u Katowice, co wykorzystał Kosa, który oddał strzał z dystansu. Z tym uderzeniem poradził sobie Kobylak, ale odbił piłkę bardzo źle, przed siebie i Hranica trafił do siatki.

Przez kolejne kilkanaście minut gospodarze szukali kolejnej bramki, ale brakowało im skuteczności. Komentujący ten mecz Kazimierz Węgrzyn domagał się zmian od trenera Góraka i w końcu się ich doczekał - w 58. minucie. Po tym, jak na boisku pojawili się Marković, Łukasiak i Zrelak, gra polskiej drużyny zdecydowanie się poprawiła.

GKS Katowice przestał co chwila dopuszczać rywali w swoje pole karne, zaczął też kreować akcje ofensywne i w końcówce spotkania wydawało się, że polski klub stać na to, żeby doprowadzić do remisu. To Słowacy mieli teraz problemy z utrzymaniem się przy piłce.

Piłkarze trenera Góraka ostatecznie nie wywalczyli remisu, ale tą końcówką spotkania GKS Katowice dał nadzieję na to, że stać go na odrobienie strat na własnym stadionie. Rewanż odbędzie się w czwartek 30 lipca o godzinie 20:30. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.