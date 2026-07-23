Zdecydował gol w 80. minucie! To może być rywal Górnika w LE

Górnik wciąż rywalizuje w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zespół z Zabrza w pierwszym spotkaniu przegrał na wyjeździe z Fenerbahce 0:1. W przypadku porażki i odpadnięcia z rozgrywek trafi do eliminacji Ligi Europy, gdzie czeka zwycięzca rywalizacji Twente - Ferencvaros. Oto jak przebiegło spotkanie.

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Wyrównane starcie w Enschede. Do przerwy 1:1

Spotkanie dobrze rozpoczęli gospodarze, już w trzeciej minucie spore zagrożenie pod bramką Węgrów stworzył Wout Weghorst. Ostatecznie po jego uderzeniu piłkę z linii bramkowej wybił jeden z obrońców Ferencvarosu. W kolejnych minutach do głosu coraz częściej zaczęli dochodzić goście, co w 17. minucie zakończyło się ich bramką. Kristoffer Zachariassen zagrał do Lenny'ego Josepha, który fantastycznie wykończył akcję zdobywając gola na 1:0.

Piłkarze Twente od razu zabrali się za odrabianie strat. W 23. minucie bliski gola był Sondre Orjasaeter, ale uderzył obok lewego słupka. Ataki przyniosły efekt w 38. minucie, kiedy do siatki na 1:1 trafił Sondre Orjasaeter. Ostatecznie do przerwy więcej goli nie padło. Zespoły remisowały 1:1.

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Triumf Ferencvarosu w pierwszym meczu

Na początku drugiej połowy lepiej prezentowali się zawodnicy Ferencvarosu. W 50. minucie szansę na gola zmarnował Lenny Joseph, który głową uderzył obok prawego słupka. Pięć minut później świetną okazję mieli gospodarze. Z uderzeniem Sondre Orjasaeter poradził sobie Denes Dibusz. W kolejnych minutach mecz nabrał jeszcze większej intensywności. W 59. minucie świetnego zagrania Cadu, nie wykorzystał Lenny Joseph. Duże zagrożenie pod bramką Węgrów dalej siał natomiast Orjasaeter. W 61. minucie kapitalnie jego strzał wybronił Dibusz. Gra Twente zyskiwała na atrakcyjności. Po ładnej akcji gospodarzy przed szansą stanął Thomas van den Belt, ale Ferencvaros wciąż mógł liczyć na swojego bramkarza.

Ostatni kwadrans należał do zespołu z Węgier. W 80. minucie gości na prowadzenie, po podaniu Calluma O'Dowda wyprowadził Lenny Joseph. Twente do końca meczu nie potrafiło wyprowadzić skutecznej odpowiedzi, ostatecznie Ferencvaros zwyciężył 2:1.

Rewanżowe spotkanie Ferencvarosu z Twente odbędzie się w czwartek, 30 lipca o godzinie 20:30. Gospodarzem rywalizacji będzie zespół z Węgier.