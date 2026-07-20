Reprezentant Polski o krok od transferu do Barcelony

Klub z Malagi poinformował w poniedziałek o zakończeniu współpracy z reprezentantem Polski. Oznacza to, że 25-letni koszykarz jest wolnym zawodnikiem i jest coraz bliżej dołączenia do zespołu ze stolicy Katalonii. Już wcześniej o takim ruchu pisało "Mundo Deportivo", lecz wówczas brakowało jeszcze potwierdzenia rozwiązania kontraktu ze strony Unicaji.

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Balcerowski żegna się z Malagą

Według doniesień z Hiszpanii strony dopracowują już ostatnie szczegóły finansowe. Jak podkreśla dziennik "Sport", wciąż pojawiają się jednak rozbieżności dotyczące warunków rozwiązania kontraktu z Unicają.

Media z Malagi twierdzą, że Barcelona pokryła część kosztów związanych z przedwczesnym zakończeniem umowy, natomiast przedstawiciele katalońskiego klubu utrzymują, że Balcerowski odszedł z Unicaji bez konieczności ponoszenia przez Barcę dodatkowych opłat.

Balcerowski trafił do Unicaji latem 2024 roku z Panathinaikosu. Jak wylicza klub, w ciągu dwóch sezonów rozegrał 105 spotkań, notując średnio 7,2 punktu, 2,4 zbiórki oraz 8,1 punktu w klasyfikacji efektywności.

W barwach zespołu z Malagi sięgnął po pięć trofeów: Puchar Króla, Ligę Mistrzów FIBA, Superpuchar Hiszpanii oraz dwukrotnie Puchar Interkontynentalny FIBA.

"Klub dziękuje Olkowi Balcerowskiemu za profesjonalizm i chcemy przekazać mu najlepsze życzenia na przyszłość, zarówno na poziomie sportowym, jak i osobistym. Powodzenia, Olek!" - napisała Unicaja Malaga w oficjalnym komunikacie.

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Zdaniem hiszpańskich mediów rozstanie z Unicają było spodziewane. Balcerowski, mimo jednego z najwyższych kontraktów w zespole, nie miał znajdować się w planach szkoleniowca, dlatego obie strony bez większych problemów doszły do porozumienia.

Dla Barcelony transfer reprezentanta Polski ma także znaczenie z punktu widzenia budowy składu. Balcerowski będzie wartościowym uzupełnieniem rotacji pod koszem, a kataloński klub zamierza jeszcze sprowadzić czołowego środkowego, który ma zostać podstawowym zawodnikiem na pozycji numer pięć.

Jeśli transfer 25-latka zostanie dopięty zgodnie z planem, Balcerowski zostanie drugim Polakiem w historii, który zagra w koszykarskiej drużynie Barcelony. Pierwszym był Maciej Lampe (lata 2013-2015).