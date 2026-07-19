Gigantyczna burza wokół LeBrona. Komisarz ujawnia. Dzwonią wszyscy

LeBron James zdecydował, że po ośmiu latach odchodzi z Los Angeles Lakers. 41-letnia legenda NBA stała się bardzo interesującą opcją dla klubów na rynku wolnych agentów. Jednak na razie żadne konkretniejsze ustalenia nie zapadły, co ma wpływ na całą ligę.

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LeBron James zwleka z decyzją ws. przyszłości. Adam Silver ujawnia, jak komplikuje to sprawy NBA

Kulisy obecnej sytuacji odsłonił Adam Silver, komisarz NBA. Okazuje się, że od strony organizacyjnej wiele zależy od decyzji Jamesa. - To, gdzie zagra, wpłynie na terminarz. Jak można sobie wyobrazić, drużyny dzwonią do nas, stacje telewizyjne dzwonią do nas i wszyscy chcą sfinalizować terminarz. To wpłynie na to, jak go zorganizujemy, jak rozplanujemy pierwszy tydzień, Boże Narodzenie - mówił Silver podczas wydarzenia w Nowym Jorku, cytowany przez "Markę".

Hiszpański dziennik przypomniał, że NBA zawsze planuje najbardziej interesujące mecze, z udziałem zespołów aspirujących do tytułu oraz najlepszych zawodników, na początek sezonu i na 25 grudnia. Aby móc to zaplanować, konieczna jest wiedza co do przyszłości 41-latka, najbardziej rozpoznawalnego koszykarza na świecie, który mimo wieku dalej potrafi odgrywać kluczową rolę na parkiecie.

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- Chciałbym, żeby ogłosił to jak najszybciej, żebyśmy mogli dokończyć układanie harmonogramu. Potrzebuję, żeby podjął decyzję - podkreślił komisarz NBA. Sam zawodnik niedawno mówił, że decyzję ogłosi niebawem. - Nie będę trzymał was dłużej w napięciu - przekonywał, a źródła wskazują na początek przyszłego tygodnia. - Zespół będzie ciekawy - tyle zdradził główny zainteresowany.

LeBron James łączony z kilkoma klubami NBA. W dwóch już grał i zdobywał tytuły

Z którymi klubami łączony jest zawodnik? Przewija się pięć ekip: Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Miami Heat, Cleveland Cavalieres. W dwóch ostatnich Amerykanin już grał - Cavaliers wybrali go z numerem pierwszym draftu 2003, po siedmiu latach przeszedł do Heat, jednak w 2014 r. wykonał transfer powrotny. A od 2018 r. bronił barw Lakers.

LeBron James rozegrał 23 sezony w NBA, co jest rekordem wszech czasów. Zdobył cztery tytuły (dwa z Miami Heat, po jednym z Cleveland Cavliers i Los Angeles Lakers), przegrał też sześć finałów, wygrał też premierową edycję In-Season Tournament w 2023 r. Jego statystyki z całej kariery w lidze to średnio 26,8 punktu, 7,5 zbiórki oraz 7,4 asysty na mecz.