Polacy ograli Czechów. To jeszcze nie koniec EuroBasketu

Koszykarze reprezentacji Polski do lat 20 rywalizują w Eurobaskecie z niezbyt dobrym skutkiem. W ostatnich dniach musieli uznać wyższość kilku rywali - Biało-Czerwoni przegrali z Serbią, Łotwą, Litwą i Francją. Tym samym spadli do drabinki rywalizującej o miejsca 9-16 w turnieju rozgrywanym w Słowenii.

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Polacy prowadzili 22 punktami. Było blisko utraty wysokiej przewagi

Czwartkowymi rywalami w dolnej połówce drabinki Polaków byli Czesi, którzy w przeciwieństwie do naszych koszykarzy zaliczyli wcześniej jedno zwycięstwo. 11 lipca nasi południowi sąsiedzi zdołali pokonać Rumunię wynikiem 93:66. Poza tym przegrywali ze Słoweńcami, Izraelem i Chorwacją. Przy obecnej formie obu drużyn trudno było wskazać faworyta.

W pierwszej kwarcie dość szybko inicjatywę przejęli koszykarze reprezentacji Polski, którzy dzięki udanemu rzutowi za trzy punkty wyszli na prowadzenie 6:3. Później jednak to czescy zawodnicy odrobili straty z nawiązką i prowadzili 14:11. Ostatecznie dość wyrównana partia zakończyła się remisem 19:19.

Na kolejną odsłonę spotkania dużo lepiej przygotowani wyszli Czesi, którzy szybko odskoczyli na siedem oczek. Polacy musieli walczyć o to, by wrócić do gry od wyniku 21:28. Skrupulatnie udawało nam się doskakiwać do Czechów i zanotować świetną końcówkę, w której wyszliśmy na sześciopunktowe prowadzenie 48:42, którego nie oddaliśmy do końcowej syreny.

W trzeciej kwarcie Biało-Czerwoni wciąż przeważali i odjeżdżali Czechom coraz bardziej. Nasi południowi sąsiedzi byli nieskuteczni, a Polacy doskonale punktowali. 20 punktów - aż tyle wyniosła ostateczna przewaga przed ostatnią kwartą. Nasi koszykarze prowadzili 72:52 i byli już bardzo blisko wywalczenia awansu do kolejnej fazy rywalizacji.

Ostatnia partia przyniosła przebudzenie Czechów. Nasi południowi sąsiedzi mimo 22-punktowej straty wzięli się w garść i doskoczyli do naszych koszykarzy na sześć oczek. Na szczęście jednak Biało-Czerwoni nie wypuścili wygranej z rąk i triumfowali 90:83. Najlepiej zaprezentowali się Błażej Czapla (16 pkt i siedem asyst), syn selekcjonera pierwszej reprezentacji Zoran Milicić (20 punktów, pięć zbiórek, pięć asyst) oraz Iwo Bagnac (19 punktów, 10 zbiórek).

W kolejnych dniach Polacy zagrają o miejsca 9-12.

Polska U-20 90:80 Czechy U-20 (19:19, 29:23, 24:10, 18:31)

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