Chcą sprzedać miejsce w europejskich pucharach. Już znalazł się chętny

ASVEL Lyon-Villeurbanne to obecnie ostatnia drużyna w tabeli koszykarskiej Euroligi. Nie dość, że słabo radzi sobie na parkiecie, to jeszcze władze rozgrywek nałożyły na nią karę. Jak poinformowało "Ouest-France" powodem było naruszenie przepisów Finansowego Fair Play. Klub miał przeznaczyć... zbyt mało pieniędzy na wynagrodzenia dla swoich graczy. Problem wbrew pozorom jest poważny, dlatego władze zespołu rozważają zaskakujący ruch.

Sprzedadzą miejsce w europejskich rozgrywkach? Zaskakujące doniesienia z Francji

Przepis o minimalnym poziomie wydatków na pensje dla graczy, jak tłumaczy wspomniane źródło, został wprowadzony po to, by zapewnić Eurolidze odpowiedni poziom konkurencyjności. - Niedopełnienie obowiązku może doprowadzić do wykluczenia drużyny lub do decyzji akcjonariuszy o nieprzedłużeniu licencji - czytamy. Wygląda na to, że klub należący do Tony'ego Parkera jest już pogodzony z losem i Euroligę opuści z własnej woli.

Francuskie RMC Sport, powołując się na informacje greckiego dziennikarza Sotirisa Vetakisa, podało, że ASVEL chce sprzedać swoje udziały w Eurolidze razem z wieloletnią licencją na udział w tych rozgrywkach. Zainteresowane ich kupnem ma być AS Monaco. Ekipa z Księstwa co prawda już teraz występuje w Eurolidze, ale nie jest jej stałym uczestnikiem. Dzieje się tak dzięki corocznemu zaproszeniu uzależnionemu od wyników. Taka licencja pozwoliłaby Monaco ustabilizować swoją pozycję na europejskiej scenie i zagwarantowała automatyczną rejestrację w kolejnych sezonach.

Klub Tony'ego Parkera chce opuścić Euroligę. To tam będzie grać

Taki ruch jest możliwy dlatego, że w koszykarskiej Eurolidze funkcjonują nieco inne zasady niż chociażby w piłkarskich europejskich pucharach. Nie ma do niej specjalnych kwalifikacji. Co roku startuje w niej 13 klubów-akcjonariuszy (tzw. A13), a także pięć dodatkowo zaproszonych zespołów.

A co stanie się z ASVEL, jeśli dojdzie do transakcji? Zdaniem francuskich mediów klub w przyszłości planuje dołączyć do zupełnie nowego projektu - NBA Europe, konkurencyjnego dla Euroligi. Zanim to jednak nastąpi, w kolejnym sezonie będzie mogło wystąpić w Lidze Mistrzów FIBA.