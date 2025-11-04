Gwiazda wycofa się z WTA Finals? Szansa dla Andriejewej

Wygrany turniej WTA 500 w Adelajdzie i zwycięstwo w Australian Open - te wyniki zapewniły Madison Keys udział w trwającym turnieju WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. Amerykanka miała przerwę w grze od 25 sierpnia br., ponieważ zmagała się z kontuzją nadgarstka. Ostatecznie była w stanie się wykurować na turniej finałowy. Keys nie ma już szans na awans do półfinału WTA Finals, ponieważ przegrała 1:6, 2:6 z Igą Świątek i 6:4, 3:6, 2:6 z Amandą Anisimovą. Teoretycznie w środę Keys powinna zagrać z Jeleną Rybakiną. Czy do tego dojdzie?
Na nagraniu opublikowanym przez oficjalne konto WTA możemy zauważyć, że tuż po zakończeniu spotkania Keys nie podała Anisimovej ręki. Keys nie podała też ręki sędziemu. "Pewnie Keys złapała jakiegoś wirusa" - napisał portugalski dziennikarz Jose Morgado. Jeżeli te przypuszczenia się potwierdzą, to Keys nie będzie w stanie wystąpić w ostatnim meczu grupowym z Rybakiną.
Co w takiej sytuacji? Do gry wejdzie Rosjanka Mirra Andriejewa, która jest pierwszą rezerwową w WTA Finals. Andriejewa gra w Rijadzie w turnieju deblowym z Dianą Sznajder, więc jest dostępna na miejscu. Mecz Rybakiny z Keys (lub Andriejewą) odbędzie się w środę nie przed godz. 15:00 czasu polskiego.
Warto dodać, że Andriejewa walczyła do samego końca o bezpośredni awans do WTA Finals z Rybakiną i Jasmine Paolini. Andriejewa nie zagrała w turnieju WTA 500 w Tokio, co przekreśliło jej szanse na miejsce w czołowej ósemce w rankingu WTA Race.
Rosjanka wygrała w tym sezonie turnieje WTA 1000 w Dubaju i Indian Wells. Później jednak była pewna zapaść w grze Andriejewej, m.in. przy okazji turniejów w Azji. - Nienawidzę tego je***ego tenisa - mówiła Andriejewa podczas meczu z Laurą Siegemund w turnieju w Wuhan. "Andriejewa wygląda na wyczerpaną tenisem. Największym wyzwaniem pozostaje dla niej panowanie nad emocjami, a nie mierzenie się z przeciwniczką" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.
Świątek widziała po Keys brak ogrania meczowego, gdy grała z nią kilka dni temu. - Było widać, że Keys była przez jakiś czas poza grą, co z mojego doświadczenia może prowadzić do utraty rytmu meczowego - opowiadała Polka na pomeczowej konferencji prasowej.
