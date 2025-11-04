Gwiazda wycofa się z WTA Finals? Szansa dla Andriejewej

Wygrany turniej WTA 500 w Adelajdzie i zwycięstwo w Australian Open - te wyniki zapewniły Madison Keys udział w trwającym turnieju WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. Amerykanka miała przerwę w grze od 25 sierpnia br., ponieważ zmagała się z kontuzją nadgarstka. Ostatecznie była w stanie się wykurować na turniej finałowy. Keys nie ma już szans na awans do półfinału WTA Finals, ponieważ przegrała 1:6, 2:6 z Igą Świątek i 6:4, 3:6, 2:6 z Amandą Anisimovą. Teoretycznie w środę Keys powinna zagrać z Jeleną Rybakiną. Czy do tego dojdzie?

Keys nie podała ręki rywalce. Rosjanka zagra z Rybakiną?

Na nagraniu opublikowanym przez oficjalne konto WTA możemy zauważyć, że tuż po zakończeniu spotkania Keys nie podała Anisimovej ręki. Keys nie podała też ręki sędziemu. "Pewnie Keys złapała jakiegoś wirusa" - napisał portugalski dziennikarz Jose Morgado. Jeżeli te przypuszczenia się potwierdzą, to Keys nie będzie w stanie wystąpić w ostatnim meczu grupowym z Rybakiną.

Co w takiej sytuacji? Do gry wejdzie Rosjanka Mirra Andriejewa, która jest pierwszą rezerwową w WTA Finals. Andriejewa gra w Rijadzie w turnieju deblowym z Dianą Sznajder, więc jest dostępna na miejscu. Mecz Rybakiny z Keys (lub Andriejewą) odbędzie się w środę nie przed godz. 15:00 czasu polskiego.

Warto dodać, że Andriejewa walczyła do samego końca o bezpośredni awans do WTA Finals z Rybakiną i Jasmine Paolini. Andriejewa nie zagrała w turnieju WTA 500 w Tokio, co przekreśliło jej szanse na miejsce w czołowej ósemce w rankingu WTA Race.

Rosjanka wygrała w tym sezonie turnieje WTA 1000 w Dubaju i Indian Wells. Później jednak była pewna zapaść w grze Andriejewej, m.in. przy okazji turniejów w Azji. - Nienawidzę tego je***ego tenisa - mówiła Andriejewa podczas meczu z Laurą Siegemund w turnieju w Wuhan. "Andriejewa wygląda na wyczerpaną tenisem. Największym wyzwaniem pozostaje dla niej panowanie nad emocjami, a nie mierzenie się z przeciwniczką" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Świątek widziała po Keys brak ogrania meczowego, gdy grała z nią kilka dni temu. - Było widać, że Keys była przez jakiś czas poza grą, co z mojego doświadczenia może prowadzić do utraty rytmu meczowego - opowiadała Polka na pomeczowej konferencji prasowej.

