Urban wystawi go obok Lewandowskiego? "To marzenie jest realne"
Coraz gorsza sytuacja wśród krajowych napastników sprawia, że selekcjoner Jan Urban musi niezwykle mocno myśleć nad sposobami na poszerzenie rywalizacji na tej pozycji. Jednym z rozwiązań miałoby być przyjęcie obywatelstwa przez Alemao. Przodkowie piłkarza Rayo Vallecano pochodzą z Polski. Innym pomysłem jest spojrzenie na Ekstraklasę. W obecnym sezonie najlepszym polskim strzelcem jest Karol Czubak.
Jan Urban i Karol Czubak
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl + Fot. Jakub Orzechowski / Agencja wyborcza.pl

Robert Lewandowski dopiero co wrócił do gry po kontuzji, którą odniósł na poprzednim zgrupowaniu kadry. Karol Świderski złapał niezłą formę w lidze greckiej, Adam Buksa ma na koncie jedną bramkę w barwach Udinese, a Krzysztof Piątek strzela dużo, ale w lidze katarskiej. Na tym kończy się zestawienie napastników, którzy w ostatnim roku byli powołani do reprezentacji Polski.

Nic dziwnego więc, że Jan Urban, patrząc na formację ofensywną, może nabawić się migreny. I to nie od przybytku boli głowa. Problemy wśród snajperów skłaniają selekcjonera do poszukiwania nowych rozwiązań. Jednym z nich mogłoby być powołanie Alexandre Zurawskiego, czyli Alemao. Brazylijczyk grający w Rayo Vallecano ma polskie korzenie, a Urban potwierdził, że z 27-latkiem rozmawiał. Zurawski jednak nie posiada obywatelstwa, więc na teraz temat jest jedynie ciekawostką.

By znaleźć polskiego piłkarza w dobrej formie strzeleckiej, trzeba pochylić się nad Ekstraklasą. Najlepszym krajowym napastnikiem ligi jest Karol Czubak. Strzelił on 7 bramek w dotychczasowych 11 występach w barwach Motoru Lublin. W klasyfikacji strzelców wyprzedza go jedynie Jesus Imaz z Jagiellonii. O ewentualnym zainteresowaniu ze strony sztabu reprezentacji 25-latek wypowiedział się w rozmowie dla klubowej telewizji.

"Marzenie o kadrze jest realne"

- Myślę, że grając w pierwszej lidze w Arce powołanie było nieosiągalne, nieważne ile bym strzelił bramek. Teraz, grając w Ekstraklasie, to marzenie jest realne. Przybliżyło się po transferze do Motoru. Jeżeli utrzymam taką formę strzelecką, to zapewne nie umknie trenerom. Wiadomo, to jest marzenie każdego zawodnika, by wystąpić z orzełkiem na piersi. Zobaczymy co czas pokaże. Na pewno będę do powołania dążył, ale nie skupiam się za bardzo na tym. - powiedział Czubak.

Dobra forma strzelecka Karola Czubaka nie przekłada się jednak w znacznym stopniu na pozycję jego drużyny. Lubelski zespół do tej pory wygrał tylko trzykrotnie i zajmuje 14. miejsce w tabeli, mając 5 punktów przewagi nad strefą spadkową.

