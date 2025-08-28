Nowy gwiazdor reprezentacji Polski zdał test polskości. Nagle wypalił

Jakiś czas temu Jordan Loyd i Jerrick Harding, czyli amerykańscy koszykarze, którzy z powodzeniem grają m.in. w Eurolidze, otrzymali polskie obywatelstwo. Podpis pod dokumentami złożył urzędujący do niedawna prezydent RP Andrzej Duda. To sprawiło, że mogą oni zagrać na EuroBaskiecie, który rozpoczyna się w czwartek 28 sierpnia. Na imprezę pojechał jednak tylko ten pierwszy.

REKLAMA

Zobacz wideo Gortat o ciężkich meczach w NBA: Wracałeś do domu, wypijałeś maluszka i szedłeś spać

Jordan Loyd "zdał" test polskości

Loyd zdążył już rozegrać m.in. sparing z Gruzją, który wygraliśmy 94:89 i Szwecją (74:72). "Widać było, że to gracz z wyższej półki, który potrafi zrobić coś z niczego — w 19 minut zdobył aż 20 punktów, pudłując ledwie jeden rzut z gry na dziewięć prób" - opisywał jego poczynania Piotr Wesołowicz ze Sport.pl.

Obaj koszykarze nie mieli żadnych związków z Polską. "Ich naturalizacja to sztuczny proces przypominający zwykły klubowy transfer. To powszechna ścieżka, którą - zgodnie z przepisami FIBA - kroczy większość krajów na świecie. Polska także od wielu lat posiłkuje się naturalizowanym Amerykaninem, który dzięki uzyskaniu paszportu Unii Europejskiej, nie podlega ograniczeniom dla graczy z USA w niektórych europejskich ligach" - pisał na łamach Sport.pl Łukasz Cegliński.

Nowy "nabytek" reprezentacji Polski był gościem Jacka Kurowskiego w TVP Sport, gdzie był pytany o nasz kraj. Jak się okazuje, pierwszym skojarzeniem naturalizowanego Amerykanina nt. naszego kraju była... wódka.

- Wszyscy znają wódkę z Polski. Nie brzmi to najlepiej, kiedy mówi to sportowiec, ale taka jest prawda - oświadczył.

Dziennikarz zrobił mu także test polskości, który "zdał bez większych problemów" - opisuje TVP Sport.

Zobacz też: Do przerwy było 56:29. Nokaut na mistrzostwach Europy!

Reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację w EuroBaskecie od rywalizacji ze Słowenią 28 sierpnia. Mecz rozpocznie się o godz. 20:30, a transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie TVP Sport.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU