Grbić wybrał kadrę na mistrzostwa świata. Jego skreślił w ostatniej chwili!
Polscy siatkarze są na końcowym etapie przygotowań do tegorocznych mistrzostw świata, które zostaną rozegrane na Filipinach. Nikola Grbić zakończył już proces selekcji, przez co znamy 14 zawodników mających walczyć o tytuł. Na ostatniej prostej Serb musiał skreślić jednego gracza - wiadomo, na kogo padło.
Nikola Grbić
Nikola Grbić

Polscy siatkarze we wrześniu powalczą na Filipinach o mistrzostwo świata. Od pewnego czasu drużyna narodowa przygotowuje się do nadchodzącego turnieju, a selekcjoner Nikola Grbić właśnie ogłosił 14-osobową kadrę.

Nikola Grbić ogłosił skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata. To on wypadł w ostatniej chwili

W ostatnich dniach w treningach brało udział 15 zawodników. Dywagacje dotyczyły tego, czy Serb zrezygnuje z jednego środkowego (z czterech), czy z jednego przyjmującego (z pięciu). Wiele wskazywało na tę drugą pozycję, gdzie rywalizacja o wyjazd odbywała się między Arturem Szalpukiem i Bartoszem Bednorzem. Ten drugi okazał się ostatnim skreślonym.

Skład siatkarskiej reprezentacji Polski na mistrzostwa świata:

  • atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak
  • przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk
  • rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda
  • środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak
  • libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Polscy siatkarze szlifują formę przed mistrzostwami świata. Oto ich plany

Zatem sytuacja wyjaśniła się jeszcze przed ostatnimi etapami przygotowań. W dniach 29-31 sierpnia polską kadrę czeka Memoriał Wagnera - w Krakowie dzień po dniu zagra ona z Serbią, Brazylią oraz Argentyną. Z drugim z wymienionych rywali ponownie spotka się 4 września i będzie to jej ostatni sparing przed turniejem.

Mistrzostwa świata na Filipinach rozpoczną się 12 września i potrwają do 28 września. W fazie grupowej Polacy zagrają z: Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września).

