Grbić wybrał kadrę na mistrzostwa świata. Jego skreślił w ostatniej chwili!

Polscy siatkarze we wrześniu powalczą na Filipinach o mistrzostwo świata. Od pewnego czasu drużyna narodowa przygotowuje się do nadchodzącego turnieju, a selekcjoner Nikola Grbić właśnie ogłosił 14-osobową kadrę.

Nikola Grbić ogłosił skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata. To on wypadł w ostatniej chwili

W ostatnich dniach w treningach brało udział 15 zawodników. Dywagacje dotyczyły tego, czy Serb zrezygnuje z jednego środkowego (z czterech), czy z jednego przyjmującego (z pięciu). Wiele wskazywało na tę drugą pozycję, gdzie rywalizacja o wyjazd odbywała się między Arturem Szalpukiem i Bartoszem Bednorzem. Ten drugi okazał się ostatnim skreślonym.

Skład siatkarskiej reprezentacji Polski na mistrzostwa świata:

atakujący : Bartosz Kurek, Kewin Sasak

: Bartosz Kurek, Kewin Sasak przyjmujący : Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk

: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk rozgrywający : Jan Firlej, Marcin Komenda

: Jan Firlej, Marcin Komenda środkowi : Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak

: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Polscy siatkarze szlifują formę przed mistrzostwami świata. Oto ich plany

Zatem sytuacja wyjaśniła się jeszcze przed ostatnimi etapami przygotowań. W dniach 29-31 sierpnia polską kadrę czeka Memoriał Wagnera - w Krakowie dzień po dniu zagra ona z Serbią, Brazylią oraz Argentyną. Z drugim z wymienionych rywali ponownie spotka się 4 września i będzie to jej ostatni sparing przed turniejem.

Mistrzostwa świata na Filipinach rozpoczną się 12 września i potrwają do 28 września. W fazie grupowej Polacy zagrają z: Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września).