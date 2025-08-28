UEFA ogłasza rewolucję! Chodzi o finał Ligi Mistrzów

UEFA od pewnego czasu dokonuje kolejnych zmian w Lidze Mistrzów. Od sezonu 2018/2019 mecze fazy grupowej (a następnie ligowej) rozgrywane są o godzinach 18:45 i 21:00. Z kolei od sezonu 2024/2025 w jednej fazie ligowej jest 36 zespołów, z których każdy rozgrywa osiem spotkań - cztery u siebie i cztery na wyjazdach. Każde z innym rywalem. A to nie koniec zmian.

Finał Ligi Mistrzów o nowej godzinie. Zmiana wchodzi w życie od tego sezonu

Od nadchodzącego sezonu Ligi Mistrzów 2025/2026 finały Ligi Mistrzów rozgrywane będą od godziny 18:00! To ogromna zmiana, gdyż przez wiele lat rozgrywane były one o 20:45, a od sezonu 2018/2019 o 21:00. Z tym jednak koniec. "Decyzja ta ma na celu ulepszenie wrażeń z dnia meczowego oraz zapewnienie korzyści kibicom, drużynom i miastom gospodarzom" - czytamy w oficjalnym komunikacie UEFA.

"Naszym celem jest, aby dzień meczowy był prawdziwie przyjemnym doświadczeniem dla każdego, kto chce być częścią emocji, a jednocześnie stworzenie przyjaznej atmosfery, która ułatwi rodzinom i dzieciom udział w największym i najważniejszym meczu klubowym sezonu" - dodano.

Podkreślono, że ta zmiana ma pomóc kibicom w bezpieczniejszym i lepszym dostępie do komunikacji publicznej po zakończeniu spotkań. Zauważono, że dzięki tej zmianie "finał dotrze do jeszcze szerszej widowni telewizyjnej i cyfrowej na całym świecie, a w szczególności do młodszych widzów".

- Rozpoczęcie meczu o 21:00 czasu środkowoeuropejskiego jest idealne dla meczów rozgrywanych w środku tygodnia, ale wcześniejsze rozpoczęcie meczu finałowego w sobotę oznacza wcześniejsze zakończenie meczu – niezależnie od dogrywki czy rzutów karnych – i daje kibicom możliwość spędzenia reszty wieczoru w gronie rodziny i przyjaciół, wspominając najlepszy mecz sezonu - powiedział prezydent UEFA Aleksander Ceferin.

Finał Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026 zostanie więc rozegrany w sobotę 30 maja 2026 roku o godz. 18:00 na Puskas Arenie w Budapeszcie.

