Majchrzakowi puściły nerwy. Tak potraktowali go polscy kibice na US Open

Kamil Majchrzak udanie rozpoczął ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku - US Open. Najwyżej sklasyfikowany w tym momencie polski tenisista w światowym rankingu (jest na 69. miejscu, a Hubert Hurkacz na 71.) w I rundzie pokonał 6:1, 6:4, 6:7 (5:7) 6:4 Hugo Delliena (Boliwia, 121. ATP). "Majchrzak mógł skończyć to spotkanie wcześniej, ale ostatecznie wytrzymał napięcie i zasłużenie pokonał rywala spoza top 100 ATP" - pisał w relacji z meczu Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Kamilowi Majchrzakowi puściły nerwy. Tak potraktowali go kibice na us open

Kamil Majchrzak, mimo że mecz układał się po jego myśli, to i tak miał powody do irytacji. A wszystko przez... polskich kibiców.

- Zastanawialiśmy się, co działo się na trybunach, bo Kamil miał monologi, coś wykrzykiwał. Rozmawiałem z nim i spytałem, na kogo krzyczał i kogo wypraszał. Kamil powiedział, że od początku meczu kobieta siedząca na trybunie za nim, gdy siadał na ławce, mówiła: Kamilku, Kamilku odwróć się na chwilę, chciałbym z tobą zrobić zdjęcie, bo zaraz będę musiała iść. W którymś momencie zwrócił jej uwagę - przyznał Marek Furjan w programie Break Point.

Okazało się, że to jednak nie koniec. Inny polski kibic również wyprowadził z równowagi Kamila Majchrzaka.

- Później podłączył się pod to niezależnie jakiś kibic-trener, który cały czas mówił do Kamila: Następny, następny, następny punkt. Kamil mówił mi, że z tych komend tenisowych, ta do niego najmniej trafia i jej nie lubi. Też się odpalił, na bazie emocji, a wtedy był inny moment meczu. Pani była w pierwszej części meczu, a pan dołączył się, gdy nie było już tak dobrze, jak w pierwszych dwóch setach [trzecią partię Majchrzak przegrał w tie-breaku - red.] - dodał Marek Furjan.

Majchrzak w II rundzie zmierzy się we wtorek z Rosjaninem Karenem Chaczanowem (9. ATP). Pojedynek rozpocznie się ok. godz. 18.30.

Będzie to rewanż za ostatni Wimbledon. Wtedy Polak w 1/8 finału przegrał z Chaczanowem 4:6, 2:6, 3:6.

