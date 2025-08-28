Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Niesamowite, kto przyleciał do Polski za Donciciem. Tego nikt się nie spodziewał
Polscy koszykarze rozpoczną EuroBasket 2025 od meczu ze Słoweńcami. Największą gwiazdą na parkiecie będzie Luka Doncić, który w Katowicach mógł liczyć na wyjątkowe wsparcie. Specjalni goście stawili się aż zza oceanu. - To bardzo wiele znaczy, to długi lot, jakieś 11-12 godzin. To dla nich bardzo ważne, że tu są - powiedział koszykarz.
BASKETBALL-NBA/
Jayne Kamin-Oncea / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Polscy koszykarze zaczną EuroBasket 2025 od meczu z reprezentacją Słowenii. Kluczem do sukcesu będzie dla nich zneutralizowanie Luki Doncicia, gwiazdora Los Angeles Lakers. On w Katowicach mógł liczyć na wyjątkowe wsparcie. 

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Polscy koszykarze zagrają ze Słowenią na EuroBaskecie. Luka Doncić wspierany w Katowicach przez władze Los Angeles Lakers

W Polsce stawili się bowiem właścicielka Lakers Jeanie Buss oraz Rob Pelinka, prezes ds. operacji koszykarskich i dyrektor generalny klubu z Los Angeles, o czym słoweński koszykarz mówił na przedmeczowej konferencji prasowej.

- To bardzo wiele znaczy, to długi lot, jakieś 11-12 godzin. To dla nich bardzo ważne, że tu są i mnie wspierają. Zjedliśmy (w środę - red.) wspólny posiłek, wspaniale było ich zobaczyć - oznajmił zawodnik, cytowany przez portal eurohoops.net.

Zobacz też: Do przerwy było 56:29. Nokaut na mistrzostwach Europy!

- Cieszymy się, że tu jesteśmy. To wspaniale być kojarzonym ze słoweńską reprezentacją. Cała drużyna Lakers jest niezwykle dumna ze wszystkiego, co Luka robi z tym zespołem, ze wszystkiego, co robią razem dla tego kraju. Chcieliśmy tu przyjechać, żeby okazać wsparcie. Śledziliśmy treningi reprezentacji. Wygląda na to, że są całkowicie skupieni na odniesieniu pierwszego zwycięstwa w turnieju przeciwko Polsce - mówił Pelinka.

Luka Doncić ogłasza ws. reprezentacji Słowenii przed meczem z Polską. "Jesteśmy przygotowani"

26-latek podczas konferencji podkreślał, jak wiele znaczy dla niego gra w kadrze. - Bardzo się cieszę, że tu jestem, zawsze miło reprezentować swój kraj. To łatwy wybór i zawsze tak robiłem, bez względu na wszystko. Oczywiście, jeśli będę kontuzjowany, nie zagram, ale jeśli będę zdrowy, zawsze będę grał. Jesteśmy przygotowani, nie mogę się doczekać, żeby zacząć - oznajmił.

Jego podejście znają oraz respektują władze Lakers. - Jeanie i ja rozmawialiśmy z Luką i on zdaje sobie sprawę, że jest liderem tej drużyny. Szybko daje nam do zrozumienia, jak bardzo jest dumny z narodowych barw. Jest bardzo blisko swoich kolegów z drużyny. Wiemy, że jest największą gwiazdą tej kadry, wierzymy w to. Dużo pracowaliśmy z reprezentacją. Dopóki czuje pasję do koszykówki, wszystko może być tylko dobrze - tłumaczył Pelinka.

Czas pokaże, jak spisze się Luka Doncić na EuroBaskecie. Mecz Słowenii z Polską zostanie rozegrany w czwartek o godz. 20:30, zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich