Niesamowite, kto przyleciał do Polski za Donciciem. Tego nikt się nie spodziewał

Polscy koszykarze zaczną EuroBasket 2025 od meczu z reprezentacją Słowenii. Kluczem do sukcesu będzie dla nich zneutralizowanie Luki Doncicia, gwiazdora Los Angeles Lakers. On w Katowicach mógł liczyć na wyjątkowe wsparcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Polscy koszykarze zagrają ze Słowenią na EuroBaskecie. Luka Doncić wspierany w Katowicach przez władze Los Angeles Lakers

W Polsce stawili się bowiem właścicielka Lakers Jeanie Buss oraz Rob Pelinka, prezes ds. operacji koszykarskich i dyrektor generalny klubu z Los Angeles, o czym słoweński koszykarz mówił na przedmeczowej konferencji prasowej.

- To bardzo wiele znaczy, to długi lot, jakieś 11-12 godzin. To dla nich bardzo ważne, że tu są i mnie wspierają. Zjedliśmy (w środę - red.) wspólny posiłek, wspaniale było ich zobaczyć - oznajmił zawodnik, cytowany przez portal eurohoops.net.

Zobacz też: Do przerwy było 56:29. Nokaut na mistrzostwach Europy!

- Cieszymy się, że tu jesteśmy. To wspaniale być kojarzonym ze słoweńską reprezentacją. Cała drużyna Lakers jest niezwykle dumna ze wszystkiego, co Luka robi z tym zespołem, ze wszystkiego, co robią razem dla tego kraju. Chcieliśmy tu przyjechać, żeby okazać wsparcie. Śledziliśmy treningi reprezentacji. Wygląda na to, że są całkowicie skupieni na odniesieniu pierwszego zwycięstwa w turnieju przeciwko Polsce - mówił Pelinka.

Luka Doncić ogłasza ws. reprezentacji Słowenii przed meczem z Polską. "Jesteśmy przygotowani"

26-latek podczas konferencji podkreślał, jak wiele znaczy dla niego gra w kadrze. - Bardzo się cieszę, że tu jestem, zawsze miło reprezentować swój kraj. To łatwy wybór i zawsze tak robiłem, bez względu na wszystko. Oczywiście, jeśli będę kontuzjowany, nie zagram, ale jeśli będę zdrowy, zawsze będę grał. Jesteśmy przygotowani, nie mogę się doczekać, żeby zacząć - oznajmił.

Jego podejście znają oraz respektują władze Lakers. - Jeanie i ja rozmawialiśmy z Luką i on zdaje sobie sprawę, że jest liderem tej drużyny. Szybko daje nam do zrozumienia, jak bardzo jest dumny z narodowych barw. Jest bardzo blisko swoich kolegów z drużyny. Wiemy, że jest największą gwiazdą tej kadry, wierzymy w to. Dużo pracowaliśmy z reprezentacją. Dopóki czuje pasję do koszykówki, wszystko może być tylko dobrze - tłumaczył Pelinka.

Czas pokaże, jak spisze się Luka Doncić na EuroBaskecie. Mecz Słowenii z Polską zostanie rozegrany w czwartek o godz. 20:30, zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU