Kosmos! Padł absolutny rekord. Miliony dolarów za mistrzowskie buty Jordana

Michael Jordan uznawany jest za najlepszego koszykarza w historii NBA. W trakcie kariery występował tylko w dwóch klubach - Chicago Bulls i Washington Wizards. To właśnie w pierwszym z nich święcił największe sukcesy. Wywalczył m.in. sześć mistrzostw NBA czy pięć tytułów MVP rozgrywek. Co więcej, jest również mistrzem olimpijskim z 1984 i 1992 roku. I mimo że zakończył karierę w 2003 roku, to wciąż wzbudza spore emocje, o czym świadczy ostatnia z aukcji.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gorzej już być nie może". Drużyna Sochana odbije się od dna? Eksperci nie mają wątpliwości

Sprzedano buty Michaela Jordana. Kwota robi wrażenie

Na aukcji prowadzonej przez przedsiębiorstwo Sotheby's wystawiono sześć butów należących do Jordana. Każdy egzemplarz pochodził z jednej z par, w których były koszykarz zdobywał mistrzostwa NBA. Tym samym zestaw składał się z Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997), a także Air Jordan XIV (1998). Każdy z butów został własnoręcznie podpisany przez legendę, co stanowiło dodatkowy atut.

"Ten zestaw składa się z najcenniejszych i najbardziej znaczących tenisówek Air Jordan, jakie kiedykolwiek wprowadzono na rynek" - napisano na stronie domu aukcyjnego. I finalnie ta wyjątkowa kolekcja została sowicie doceniona. Sprzedano ją za przeszło 8 mln dolarów. Jak donosi CNN, dokładna kwota wyniosła 8 032 800 dolarów, co jest nowym rekordem, jeśli chodzi o sprzedaż butów, które w przeszłości nosili sportowcy. Nie ujawniono jednak nazwiska szczęśliwego nabywcy.

Rzeczy Jordana wzbudzają wielkie zainteresowanie. Kolejny rekord

To jednak nie pierwszy raz, kiedy przedmiot należący do Jordana został sprzedany za tak astronomiczną kwotę. W ubiegłym roku para kultowych czarno-czerwonych butów byłego koszykarza, które ten nosił w jednym z meczów z 1988 roku, została wylicytowana za 2,2 mln dolarów.

Z kolei w październiku 2021 roku jedna z par butów, jakie Jordan nosił w debiutanckim sezonie, została sprzedana na aukcji za 1,47 mln dolarów. Za nieco mniej, bo 1,37 mln dolarów sprzedano koszulkę, którą Amerykanin nosił w jednym z meczów na Uniwersytecie Karoliny Północnej. Wówczas była to najdroższa taka transakcja w historii.