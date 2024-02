Nowy rekord! Sochan dał popis. Mecz godny największych gwiazd NBA [WIDEO]

Jeremy Sochan powoli zaczyna stabilizować formę w NBA. Coraz rzadziej przytrafiają mu się spotkania, gdy zdobywa mniej niż 10 punktów. A w ostatnim spotkaniu z New Orleans Pelicans dołożył do tego niezwykle skuteczną grę na tablicach.

Jeremy Sochan zaszalał w NBA. Piąty taki mecz w karierze, w dodatku z rekordem

Polak zaczął mecz w wyjściowej piątce i również dzięki niemu Spurs poczynali sobie naprawdę dobrze. Do przerwy prowadzili 65:58, ale na koniec trzeciej kwarty już był remis 88:88. Rozstrzygnięcie zapadło w samej końcówce, zespół z San Antonio był nieskuteczny, a cztery punkty Ziona Williamsona dały Pelicans wygraną 114:113.

To właśnie Williamson z 33 punktami był najskuteczniejszym graczem spotkania. Dla Spurs najwięcej punktów zdobył Devin Vassell (28 pkt), natomiast najwięcej zbiórek zaliczył Sochan. Miał ich aż 16, co jest jego rekordem kariery. W dodatku rzucił 15 pkt i w ten sposób zaliczył piąte w karierze double-double. Co więcej, dokonał tego w drugim meczu z rzędu (poprzednio z Orlando Magic), co wcześniej mu się nie zdarzyło. Ponadto jest to dopiero pierwszy raz, gdy w obu najlepszych statystykach uzyskał wynik 15+. Można zatem mówić o przełomowym meczu Polaka, który popisał się kilkoma efektowymi akcjami.

Jeremy Sochan może czuć niedosyt. Zabrakło skuteczności

Być może Sochan uzyskałby jeszcze lepszy wynik punktowy, gdyby nie mocno przeciętna skuteczność. Trafił sześć z 12 rzutów z gry (w tym 0/4 za trzy punkty), wykorzystał trzy z sześciu rzutów wolnych. Miał też trzy asysty, dwa przechwyty oraz trzy straty.

Mimo udanego występu Polak może żałować, że jego drużyna nie odniosła zwycięstwa. Dla Spurs to trzecia porażka z rzędu, ich bilans z całego sezonu to 10-39. Są najgorszą drużyną Konferencji Zachodniej, w całej lidze gorsi są tylko Washington Wizards i Detroit Pistons.