Afera w USA. Transpłciowej kolarce odebrano medal. "Transfobia tak rażąca, że aż śmieszna"

Leia Genis to transpłciowa kolarka z Atlanty. 25-latka brała udział w torowych zawodach USA Cycling Junior & Elite Track National Championships. W wyścigu na dochodzenie kobiet w zeszłą środę zajęła drugie miejsce i cieszyła się ze srebrnego medalu. Jak się okazało, za wcześnie.

Według relacji kolarki, jeden z oficjeli tamtejszego związku (USA Cycling) poinformował ją w zeszły czwartek, że jej wynik został unieważniony, a srebrny medal zabrany. Na dodatek oznajmił, iż Leia nie ma już prawa startować w zawodach dla kobiet. Amerykańskie media piszą, że w piątek związek zaktualizował wyniki i przesunął trzecią i czwartą zawodniczkę na wyższe miejsca.

Transpłciowa kolarka pozbawiona medalu w USA. "Niesamowicie frustrujące"

Oto jak całą sprawę przedstawiła zawodniczka na swoim Instagramie: "W środę wystartowałam w wyścigu indywidualnym, zawodach, do któych do tej pory trenowałem najciężej od zeszłego roku. Cieszę się, że mogę powiedzieć, że dobrze sobie poradziłam. Wystarczająco dobrze, by zdobyć srebrny medal po przegranej z niewiarygodnie szybką Bethany Matsick. Bardzo jej gratuluję, że tak dobrze sobie poradziła. Następnego dnia, gdy przygotowywałam się do wyścigów ze startu wspólnego, działacz USA Cycling poinformował mnie, że nie mogę już brać udziału w zawodach i że moje miejsce na podium ma zostać cofnięte z powodu mojej tożsamości trans. 6 tygodni temu kwalifikowałam się do startu w wyścigach UCI C1 i C2 rozgrywanych na tym samym torze i nadzorowanym przez tego samego dyrektora technicznego. Jednak 6 tygodni później, gdy dobrze sobie radzę na krajowych zawodach, nagle nie kwalifikuję się do startu. Transfobia jest tak rażąca, że aż śmieszna" – napisała zawodniczka.

"Bycie transpłciową kobietą w tym sporcie jest niesamowicie frustrujące. Źle przekazane wytyczne, restrykcje i wymagania, które ciągle się zmieniają, brak empatii ze strony USA Cycling oraz peleton pełen ukradkowych szeptów i spojrzeń na boki sprawiają, że nawet pojawienie się na zawodach to ogromna walka. Jestem oczywiście załamana. Zapracowałam sobie, żeby tu być i zasłużyłam na swój srebrny medal. Nadal będę trenować i ścigać się, ale to doświadczenie sprawiło, że jestem zniesmaczona. Transkobiety to kobiety. Sport to prawo człowieka. Zasługuję na prawo do ścigania się" – dodała.

Sam związek nie odniósł się w żaden sposób do sprawy, mimo zapytań ze strony dziennikarzy. Portal road.cc zwrócił uwagę na to, dlaczego zawodniczka w ogóle została dopuszczona do startu, skoro nie spełniała wymogów. Portal dodaje, że od 1 lipca Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) wprowadziła nowe przepisy dla zawodników i zawodniczek transpłciowych. Kolarki muszą mieć poziom testosteronu poniżej 2,5 nanomoli na litr (nmol/l) przez 24 miesiące. Wcześniej przepisy wymagały poziomu testosteronu poniżej 5 nmol/L przez 12 miesięcy.

Decyzja USA Cycling spotkała się za to z aprobatą ze strony Niezależnej Rady ds. Sportów Kobiet (ICONS). To organizacja, która za cel postawiła sobie ochronę sportsmenek przed brakiem równych szans w rywalizacji sportowej. Dodano jednak, że na krytykę zasługuje fakt, że Genis została dopuszczona do startu, a potem wykluczona. "Chociaż USA Cycling i UCI podjęły właściwą decyzję o cofnięciu srebrnego medalu kolarzowi płci męskiej w wyścigu kobiet z powodu naruszenia przepisów, integralność imprezy została już naruszona".

