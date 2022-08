Potężna kraksa na finiszu etapu TdP. Z całego peletonu została niespełna dziesiątka kolarzy

W środę na kolarzy czekał kolejny trudny etap. Na trasie liczącej 178,1 kilometra, prowadzącej z Łańcuta do Rzeszowa, znalazły się dwie premie górskie III kat., a także lotny finisz. Największą trudność stanowiła jednak suma przewyższeń, która na całej trasie liczyła ponad 2300 metrów. Mimo wszystko wydawało się, że o zwycięstwo etapowe powalczą sprinterzy, którzy potrafią utrzymać się w peletonie mimo wzniesień terenu.

Już na samym początku etapu od peletonu oderwało się ośmiu kolarzy - Jewgienij Fedorow (Astana), Shane Archbold (Bora-Hansgrohe), Sean Quinn (Education First), Boy Van Poppel (Intermarche - Wanty - Gobert), Mads Schmidt (Israel - Premier Tech), Michal Schlegel (Caja Rujal - Seguros) i dwa reprezentacji Polski - Mateusz Grabis i Jakub Murias.

Jedna lotna premia padła łupem Seana Quinna, który był niebezpiecznym kolarzem dla lidera wyścigu - Amerykanin miał przed etapem jedynie 29 sekund straty w klasyfikacji generalnej, pomniejszając ją na lotnej premii o trzy sekundy. Na górskich premiach najlepsi byli Jakub Murias i Mads Schmidt.

Patryk Stosz wygrał klasyfikację dla najaktywniejszego kolarza

Do końca tegorocznego wyścigu pozostały już tylko dwie lotne premie na ostatnim etapie, prowadzącym do Krakowa. To oznacza, Ze Patryk Stosz, który ma osiem punktów przewagi nad 2. w klasyfikacji na najaktywniejszego kolarza wyścigu Edwarda Theunsa, zapewnił sobie zwycięstwo w tej klasyfikacji. Oczywiście, pod warunkiem, że dojedzie do mety w Krakowie.

Na dojeździe do ostatniej premii górskiej doszło do rozłamu w ucieczce. Dwóch kolarzy - Sean Quinn i Mads Wurtz oderwali się od pozostałych kolarzy. Z drugiej grupy później zaatakował Jewgienij Fedorow. Pozostali kolarze z ucieczki zostali wchłonięci przez peleton na 13 kilometrów przed metą, już po rozpoczęciu rundy na ulicach Rzeszowa.

Pozostała trójka utrzymywała przewagę ok. 20 sekund nad peletonem. Na niespełna 10 kilometrów przed metą z ucieczki odpadł Fedorow, który błyskawicznie został doścignięty przez główną grupę. W tym momencie peleton miał zaledwie 15 sekund straty do ucieczki. Niespodzianki nie było - peleton dogonił uciekinierów na nieco ponad 2 kilometry przed metą.

Na niespełna kilometr przed metą doszło do potężnej kraksy w peletonie, przez co na ostatnich metrach o zwycięstwo etapowe walczyło niespełna dziesięciu kolarzy. Z nich najszybszy był Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), który wyprzedził Arnauda Demare'a (Groupama - FDJ) i Nikiasa Arndta (Team DSM).

W czołówce klasyfikacji generalnej nie zaszły żadne zmiany. Liderem wyścigu pozostał Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), który ma cztery sekundy przewagi nad Pello Bilbao (Bahrain Victorious) i sześć sekund nad Quintenem Hermansem (Intermarche - Wanty - Gobert)