To miał być koniec liderowania TdP, ale Higuita walczy i zapowiada niespodziankę: Trasa mi sprzyja

W środę na kolarzy czekał kolejny trudny etap. Na trasie liczącej 178,1 kilometra, prowadzącej z Łańcuta do Rzeszowa, znalazły się dwie premie górskie III kat., a także lotny finisz. Największą trudność stanowiła jednak suma przewyższeń, która na całej trasie liczyła ponad 2300 metrów. Mimo wszystko wydawało się, że o zwycięstwo etapowe powalczą sprinterzy, którzy potrafią utrzymać się w peletonie mimo wzniesień terenu. Najszybszym okazał się Phil Bauhaus, który wykorzystał potężną kraksę w peletonie.

We wtorek w kraksie ucierpiał Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), który zapowiadał, że w środę może mieć problemy z utrzymaniem koszulki lidera z powodu bólu, który czuł tuż po upadku. Jak się okazało, w środę czuł się znacznie lepiej. - Czułem się dobrze. Rano nie czułem zbyt wielkiego bólu. To dobry znak przed jutrzejszym etapem - powiedział Kolumbijczyk.

Przed Higuitą w czwartek bardzo trudne zadanie. Na 12-kilometrowym etapie jazdy indywidualnej na czas będzie musiał bronić pozycji lidera Tour de Pologne. Choć wydaje się, że jest co najmniej kilku zawodników, którzy mogliby odebrać mu prowadzenie przed ostatnim etapem, Kolumbijczyk podkreśla, że profil "czasówki" mu sprzyja.

- Obrona pozycji lidera będzie trudna, ale spróbuję zrobić wszystko, co w mojej mocy. Postaram się wypocząć i zobaczymy, co osiągnę. Trasa czasówki jest bardzo trudna, co mi sprzyja. Zobaczymy jutro, jak będę w stanie pojechać na wspinaczce - zakończył lider klasyfikacji generalnej Tour de Pologne.

Przed czwartkowym etapem Sergio Higuita ma cztery sekundy przewagi nad Pello Bilbao (Bahrain Victorious) i sześć sekund przewagi nad Quintenem Hermansem (Intermarche - Wanty - Gobert). W walkę o zwycięstwo mogą włączyć się jeszcze m.in. Richard Carapaz i Ethan Hayter (obaj Ineos Grenadiers), którzy tracą do lidera jedynie 10 sekund.