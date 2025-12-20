Tylko spójrz, czego dokonała brytyjska piękność! Niebywały wyczyn. Rekord Guinessa

30-letnia Laura Crane pochodzi z hrabstwa Devon i surfingiem zainteresowała się, gdy była w liceum. Pojawiała się w najbardziej ikonicznych surfingowych lokalizacjach, brała udział w największych wydarzeniach tego sportu. Teraz może na zawsze wpisać się do historii.

Crane dała się poznać brytyjskiej publiczności udziałem w reality show Love Island. Zdradziła wtedy, że surfingiem zajmuje się od 16 roku życia. Urodzona w Bristolu, przeprowadziła się do portugalskiej Ericeiry - mekki surferów.

Zabójcze fale w Portugalii

Najważniejszą lokalizacją na portugalskiej mapie surfingu jest jednak Nazare. Właśnie tam powstają najwyższe fale, idealne do bicia wszelkich rekordów. W październiku 2020 roku Niemiec Sebastian Steudtner opanował falę o wysokości 26,2 metra, co stanowi obecnie absolutny rekord świata.

Jest to również miejsce niezwykle groźne. W 2012 roku monstrualna fala zabiła 5-latkę i jej dziadka, którzy spacerowali po plaży. Z kolei dwa lata temu zginął brazylijski surfer, Marcio Freire. Niebezpieczeństwo przyciąga jednak najodważniejszych śmiałków. Wśród nich jest Laura Crane, która w zeszłym roku złamała kostkę surfując właśnie w tym miejscu.

Rekord Guinnessa brytyjskiej piękności

30-latka kilka dni temu wzięła udział w wydarzeniu Nazare Big Wave Challenge. Problemy sprawiły, że większość surferów opuściła plażę, ale Crane została. Gdy słońce już zachodziło, a fale zaczęły słabnąć, Crane podjęła jeszcze jedną próbę. Okazała się ona wyjątkowa.

Wysokość fali jest obecnie oceniana przez grupę Big Wave Challenge. Współpracuje ona z Księgą Rekordów Guinnessa. Obecnie najwyższa fala ujarzmiona przez jakąkolwiek surferkę mierzyła 22,4 metra. Brazylijka Maya Gabeira również dokonała tego w Nazare. Crane uważa jednak, że jej fala była wyższa.

Angielka spędziła niemal pół życia na swojej największej pasji. "Zainwestowałam mnóstwo czasu, wielkie sumy pieniędzy na surfing. Takie magiczne momenty sprawiają, że wszystkie poświęcenia są tego warte" - podsumowała.