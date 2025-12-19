Tragiczna seria mistrzów Polski. Tak źle nie było od lat

Koszykarze Legii Warszawa to aktualni mistrzowie Polski. Podopieczni trenera Rannuli po raz drugi, po dwóch latach przerwy rywalizowali również w rozgrywkach Ligi Mistrzów FIBA. Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Wojskowych. Zespół wpadł w poważny kryzys.

Fatalna seria Legii. Tak źle nie było od lat

Koszykarze z Warszawy znaleźli się w poważnym kryzysie. Ostatni raz wygrali w meczu ligowym z Zastalem Zielona Góra (88:71), 9 listopada. Po tym spotkania rozpoczęła się dramatyczna seria Wojskowych. W środę (17 grudnia) Legia przegrała w rozgrywkach Ligi Mistrzów z niemieckim Heidelbergiem 83:88.

Klęska w rozgrywkach europejskich oznaczała szósty przegrany mecz z rzędu. Tak źle nie było od lat. To najgorsza seria klubu od 2019 roku. Wojskowych na rozkładzie mają kolejno: Śląsk Wrocław, Rytas, Dziki Warszawa, Trefl Sopot, Górnik Wałbrzych i wspomniany wcześniej Heidelberg.

Legia odpadła z Ligi Mistrzów

Szczególne konsekwencje dla podopiecznych Heiko Rannuli miała ostatnia porażka, na własnym parkiecie z Heidelbergiem. Zespół z Warszawy odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów, zajmując ostatnie miejsce w Grupie A. Najlepszy okazał się litewski Rytas, Heidelberg był drugi, trzecie miejsce w tabeli zajął grecki Promitheas. Porażka boli, tym bardziej, że Legia była w ostatnim spotkaniu na wysokim prowadzeniu. Do przerwy było 48:27 dla polskiego zespołu.

Teraz przed Legią ligowe starcie z GTK Gliwice. Spotkanie odbędzie się 20 grudnia, o godzinie 18:00. Warszawski zespół znajduje się aktualnie na 6. pozycji w ligowej tabeli.