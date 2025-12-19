Zobacz, co zrobił Krzysztof Ratajski na Mistrzostwach Świata

"Polski Orzeł" spowodował, że jego rodacy mocno zainteresowali się dartem. Sport, dotychczas traktowany mało poważnie, dzięki kolejnym zwycięstwom Ratajskiego zyskał na znaczeniu i spowodował zdecydowanie większe zainteresowanie fanów. To przełożyło się z kolei na promowanie tej dyscypliny w naszym kraju, czego kulminacją będzie przyszłoroczny turniej (w dniach 20-22 lutego w Krakowie) w ramach prestiżowego cyklu European Tour. To pierwsza tego typu impreza w naszym kraju.

Ale wróćmy do londyńskich mistrzostw świata. W tegorocznej edycji bierze udział znacznie więcej zawodników (128, a nie jak dotychczas 96), więc i pula nagród jest dużo większa. Krzysztof Ratajczak, tak jak przed rokiem, rozpoczął walkę pojedynkiem z Filipińczykiem Toylo, choć wtedy zaczynał od II rundy. Tym razem jednak dość szybko i pewnie rozprawił się z rywalem.

W pierwszym secie obaj zawodnicy z upływającym czasem coraz bardziej się rozkręcali. A i przewaga "Polskiego Orła" rosła z każdą minutą. Do tego stopnia, że Filipińczyk nie miał szansy zakończyć double'm jakiejkolwiek gry w tej części pojedynku.

Drugi set wyglądał inaczej. Ratajski miał w nim więcej problemów, z kolei Toylo wykorzystał swoje początkowe szanse. Co z tego jednak, skoro nasz najlepszy darter wyszedł na prowadzenie 2-1 po wyzerowaniu licznika z poziomu 170 punktów (to tzw. zagranie big fish).

W trzeciej partii Filipińczyk również mógł jeszcze odwrócić losy spotkania, ale nie dał rady "Polskiemu Orlowi". Ratajski najczęściej trafiał podwójne "16", dzięki czemu szybko pozbawił swojego rywala złudzeń. Wygrana 3-0 stała się faktem!

Dzięki temu zwycięstwu nasz darter w niedzielę 21 grudnia około godziny 13.40 zmierzy się z, rozstawionym z numerem 24, Ryan'em Joyce'em. Anglik w trzech setach pokonał Owena Batesa.

Dziś do gry wejdzie kolejny Polak, Krzysztof Kciuk, który zmierzy się z Irlandczykiem Williamem O'Connorem. Początek po godzinie 20.