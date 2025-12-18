Przepytali Sabalenkę. Nagle dwukrotnie padło: Świątek. Można się zdziwić

Aryna Sabalenka od lat jest jedną z najlepszych tenisistek na świecie. 27-latka rok 2025 zakończyła na pierwszym miejscu w rankingu WTA ze sporą przewagą nad Igą Świątek - w tej chwili różnica między Białorusinką a Polką wynosi 2475 punktów. "Saba" zwyciężyła w czterech turniejach głównego cyklu, a największym jej sukcesem w ostatnich 12 miesiącach był triumf w US Open.

Świątek w jednym szeregu z ikoną. Takie słowa Sabalenki

Białoruska tenisistka w rozmowie ze stacją TNT Sports w formie krótkich pytań została poproszona o wymienienie swoich najlepszych momentów w karierze, a także o wybranie najtrudniejszej rywalki, przeciwko której grała. Początkowo nic nie wskazywało, że wybór padnie na Świątek.

- Grałam przeciwko Serenie Williams, więc muszę ją wskazać - zaczęła. Po chwili jednak dodała: - I jeszcze Iga Świątek.

Polka została wyróżniona przez rywalkę także w pytaniu o najlepszy mecz Sabalenki na kortach WTA. "Saba" wskazała na rywalizację z raszynianką podczas Madrid Open 2024. Wówczas w finale Świątek zwyciężyła po zaciętym boju 7:5, 4:6, 7:6(7).

Ponadto Sabalenka przyznała, że jej najlepszą partnerką deblową była Belgijka, Elise Mertens. Za największe sukcesy w karierze uznała triumfy w Australian Open i US Open. Ulubionym turniejem w kalendarzu Białorusinki jest ten rozgrywany w Rzymie. Za najlepszego tenisistę w historii uważa Novaka Djokovicia.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek do tej pory mierzyły się trzynastokrotnie. Osiem razy górą była reprezentantka Polski, zaś pięć spotkań wygrała pierwsza rakieta świata.

