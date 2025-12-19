Nastąpiła wielka zmiana. Świątek ogłasza. "Zdałam sobie sprawę"

Iga Świątek na długo zapamięta 2025 rok. Wygrała Wimbledon, pokonując w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. To był dla niej pierwszy triumf w tym prestiżowym turnieju. Rok kończy w roli wiceliderki światowego rankingu. Sama zauważa, że w kobiecym tenisie doszło do pewnej istotnej zmiany.

Świątek zauważyła zmianę. "Każda z nas"

- Myślę, że poziom, na jakim wszyscy jesteśmy, stał się bardziej wyrównany. Myślę, że było to widoczne, zwłaszcza podczas finałów WTA, w zasadzie każda z nas mogła wygrać ten turniej, rozegrałyśmy naprawdę wiele zaciętych meczów - powiedziała, a jej słowa cytuje portal thetennisgazette.com.

Polka zwróciła uwagę na inną ważną kwestię.

- Gdybym serwowała z prędkością, powiedzmy, 185 km/h trzy lata temu, myślę, że zmieniłoby to wszystko i byłoby niesamowite, ale teraz, kiedy już się tego nauczyłam, zdałam sobie sprawę, że dziewczyny serwują z prędkością 195 km/h. Oczywiście nie chodzi tylko o prędkość. To tylko przykład, ale myślę, że tenis ewoluuje i wszyscy prezentujemy teraz całkiem niezły poziom - dodała.

Dość powiedzieć, że cztery turnieje wielkoszlemowe padły w tym roku łupem czterech różnych tenisistek. Świątek triumfowała w Wimbledonie, Aryna Sabalenka w US Open, Coco Gauff we French Open, zaś rok otworzyło zwycięstwo Madison Keys na kortach Australian Open.

Najwięcej singlowych triumfów turniejowych odniosła Sabalenka - cztery, a po trzy razy z wygranej cieszyły się Iga Świątek, Jelena Rybakina i Jessica Pegula. Warto jednak zauważyć, że poza wspomnianą czwórką aż 10 tenisistek w 2025 roku wygrało dwa turnieje. W tym gronie są nazwiska znanych od lat zawodniczek - Coco Gauff i Madison Keys, ale także tych, które wcześniej nie były gwiazdami dyscypliny. Mowa choćby o Victorii Mboko i Leylah Fernandez. W 2025 roku świat poznał także talent Amandy Anisimovej.

Czas pokaże, czy w 2026 roku poziom będzie podobnie wyrównany. Iga Świątek już w styczniu powalczy o pierwszy triumf w Australian Open. To jedyny wielkoszlemowy turniej, którego nigdy nie wygrała.