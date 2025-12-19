Powrót na stronę główną

Nastąpiła wielka zmiana. Świątek ogłasza. "Zdałam sobie sprawę"

Iga Świątek kończy 2025 rok jako wiceliderka światowego rankingu. Ustąpiła miejsca swojej wielkiej rywalce Arynie Sabalence. Najlepsza polska tenisistka - jak cytuje jeden z najbardziej znanych branżowych portali - zauważyła istotną zmianę w kobiecym tenisie.
Iga Świątek
Iga Świątek na długo zapamięta 2025 rok. Wygrała Wimbledon, pokonując w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. To był dla niej pierwszy triumf w tym prestiżowym turnieju. Rok kończy w roli wiceliderki światowego rankingu. Sama zauważa, że w kobiecym tenisie doszło do pewnej istotnej zmiany.

Świątek zauważyła zmianę. "Każda z nas"

- Myślę, że poziom, na jakim wszyscy jesteśmy, stał się bardziej wyrównany. Myślę, że było to widoczne, zwłaszcza podczas finałów WTA, w zasadzie każda z nas mogła wygrać ten turniej, rozegrałyśmy naprawdę wiele zaciętych meczów - powiedziała, a jej słowa cytuje portal thetennisgazette.com.

Polka zwróciła uwagę na inną ważną kwestię. 

- Gdybym serwowała z prędkością, powiedzmy, 185 km/h trzy lata temu, myślę, że zmieniłoby to wszystko i byłoby niesamowite, ale teraz, kiedy już się tego nauczyłam, zdałam sobie sprawę, że dziewczyny serwują z prędkością 195 km/h. Oczywiście nie chodzi tylko o prędkość. To tylko przykład, ale myślę, że tenis ewoluuje i wszyscy prezentujemy teraz całkiem niezły poziom - dodała.

Dość powiedzieć, że cztery turnieje wielkoszlemowe padły w tym roku łupem czterech różnych tenisistek. Świątek triumfowała w Wimbledonie, Aryna Sabalenka w US Open, Coco Gauff we French Open, zaś rok otworzyło zwycięstwo Madison Keys na kortach Australian Open.

Najwięcej singlowych triumfów turniejowych odniosła Sabalenka - cztery, a po trzy razy z wygranej cieszyły się Iga Świątek, Jelena Rybakina i Jessica Pegula. Warto jednak zauważyć, że poza wspomnianą czwórką aż 10 tenisistek w 2025 roku wygrało dwa turnieje. W tym gronie są nazwiska znanych od lat zawodniczek - Coco Gauff i Madison Keys, ale także tych, które wcześniej nie były gwiazdami dyscypliny. Mowa choćby o Victorii Mboko i Leylah Fernandez. W 2025 roku świat poznał także talent Amandy Anisimovej. 

Czas pokaże, czy w 2026 roku poziom będzie podobnie wyrównany. Iga Świątek już w styczniu powalczy o pierwszy triumf w Australian Open. To jedyny wielkoszlemowy turniej, którego nigdy nie wygrała.

