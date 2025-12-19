Najwyższy koszykarz w historii pobił rekord. O nim będzie głośno

Koszykówka jest jednym z tych sportów, w których wzrost ma znaczenie. W 1991 roku do Księgi Rekordów Guinessa jako najwyższy człowiek na świecie, a zarazem koszykarz, został wpisany Aleksander Sizonenko, mierzący 239 cm wzrostu (niektóre źródła mówią, że mierzył 245 cm).

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat odpowiada na zaczepki Mameda Chalidowa! "On jest mistrzem"

Nastoletni koszykarz zapisał się w historii

Teraz zagraniczne media odtrąbiły kolejny sukces z udziałem wysokiego koszykarza. Olivier Rioux z Florida Gators ustanowił rekord. 19-latek mierzący 2,36 metra został najwyższym zawodnikiem w historii koszykówki uniwersyteckiej, który zdobył punkty.

Sytuacja miała miejsce w końcówce meczu z Saint Francis. Zespół Riouxa wygrał to spotkanie 102:61. "19-letni Kanadyjczyk stał się najwyższym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek grał na boisku uniwersyteckim" - informuje BBC.

Zobacz też: Spurs przegrali w finale NBA i gruchnęły wieści ws. Sochana. To koniec

Warto podkreślić, że w 2021 roku Olivier Rioux został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa jako najwyższy nastolatek. Kanadyjczyk mierzył wówczas 226 cm wzrostu.

Rioux byłby najwyższym zawodnikiem w NBA

Serwis BBC wyliczył, że gdyby Rioux występował teraz w NBA, byłby najwyższym zawodnikiem w lidze. Aktualnie prym w tej kategorii wiedzie Victor Wembanyama (224 cm) z San Antonio Spurs. Drugi jest Zach Edey z Memphis Grizzlies (2,21 m).

Najwyższymi koszykarzami w historii NBA są Manute Bol i Gheorghe Muresan, którzy mierzyli 231 cm wzrostu, choć ten drugi miał być kilka milimetrów wyższy. Ten pierwszy grał w NBA w latach 1985–1997. Z kolei Muresan grał od 1991 do 2001 roku.