Najwyższy koszykarz w historii pobił rekord. O nim będzie głośno

Koszykówka jest jednym z tych sportów, w których wzrost ma znaczenie. W 1991 roku do Księgi Rekordów Guinessa jako najwyższy człowiek na świecie, a zarazem koszykarz, został wpisany Aleksander Sizonenko, mierzący 239 cm wzrostu (niektóre źródła mówią, że mierzył 245 cm).
Teraz zagraniczne media odtrąbiły kolejny sukces z udziałem wysokiego koszykarza. Olivier Rioux z Florida Gators ustanowił rekord. 19-latek mierzący 2,36 metra został najwyższym zawodnikiem w historii koszykówki uniwersyteckiej, który zdobył punkty.
Sytuacja miała miejsce w końcówce meczu z Saint Francis. Zespół Riouxa wygrał to spotkanie 102:61. "19-letni Kanadyjczyk stał się najwyższym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek grał na boisku uniwersyteckim" - informuje BBC.
Warto podkreślić, że w 2021 roku Olivier Rioux został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa jako najwyższy nastolatek. Kanadyjczyk mierzył wówczas 226 cm wzrostu.
Serwis BBC wyliczył, że gdyby Rioux występował teraz w NBA, byłby najwyższym zawodnikiem w lidze. Aktualnie prym w tej kategorii wiedzie Victor Wembanyama (224 cm) z San Antonio Spurs. Drugi jest Zach Edey z Memphis Grizzlies (2,21 m).
Najwyższymi koszykarzami w historii NBA są Manute Bol i Gheorghe Muresan, którzy mierzyli 231 cm wzrostu, choć ten drugi miał być kilka milimetrów wyższy. Ten pierwszy grał w NBA w latach 1985–1997. Z kolei Muresan grał od 1991 do 2001 roku.