Arcymistrz rozpętał burzę na świecie. Rosjanie wściekli

Magnus Carlsen to zdecydowanie największa gwiazda szachów w ostatnich latach. Od 2013 r. nieprzerwanie zdobywa tytuł mistrza świata, a teraz uhonorowała go Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE), przyznając mu nagrodę dla najlepszego zawodnika stulecia. Norweg zadbał o to, aby o ceremonii było głośno na całym świecie.

Jan-Krzysztof Duda po remisie szachowym z Magnusem Carlsenem: Byłem lekko wkurzony

Magnus Carlsen jawnie opowiedział się przeciwko przywróceniu Rosji i Białorusi do świata szachów

- Wielkie dzięki. To trochę dziwne uczucie odbierać tę nagrodę, gdy wciąż jestem aktywnym zawodnikiem. (...) Oczywiście cieszę się z tej nagrody, ale osobiście uważam, że Garri Kasparow miał lepszą karierę ode mnie. Rozumiem, dlaczego dostałem tę nagrodę, ale nadal uważam, że on bardziej na nią zasłużył - powiedział 33-latek, któremu statuetkę wręczył Arkadij Dworkowicz, prezes FIDE oraz były wicepremier Rosji, zaufany człowiek Władimira Putina.

Następnie Carlsen podniósł jeszcze jedną istotną kwestię. - Chciałbym jednak powiedzieć, na cześć Garriego, bo jestem pewien, że skorzystałby z okazji, aby odradzić przywrócenie rosyjskiej i białoruskiej federacji szachowej. Dziękuję - dodał. Na Zgromadzeniu Ogólnym FIDE ma się bowiem odbyć głosowanie nad przywróceniem rosyjskiej i białoruskiej federacji. Kasparow jako zagorzały przeciwnik reżimu Putina z pewnością nie popiera tego wniosku.

Rosjanie oburzeni słowami Magnusa Carlsena. Stawiają absurdalne żądania

Słowa wielokrotnego mistrza świata odbiły się szerokim echem. Przede wszystkim w Rosji, gdzie jest bardzo krytykowany. - Trudno było od niego oczekiwać czegokolwiek innego. Opinia czołowego szachisty świata może oczywiście wpłynąć na decyzję FIDE zniesieniu sankcji nałożonych na Rosyjską Federację Szachową - powiedział Anatolij Karpow, szachowy mistrz świata w latach 1975-1985, w rozmowie z rsport.ria.ru

- Oczywiście, że Magnus umie grać w szachy, ale nie wdawaj się w rzeczy, których nie rozumiesz. Szkoda, że tak mówi - to z kolei słowa dyrektora zarządzającego Rosyjskiej Federacji Szachowej Aleksandra Tkaczowa dla "Sport Expressu".

Jeszcze dalej poszedł międzynarodowy arcymistrz Siergiej Szypow. - Stał się zakładnikiem wielkiej polityki. Jest dobrym szachistą, być może najlepszym w historii, ale po takim komentarzu nie ma już dla niego szacunku. Być może jego słowa są ważne dla szachowego świata, ale mam nadzieję, że ci, którzy podejmą decyzję, będą się kierowali własnym zdaniem - powiedział rosyjskiej agencji TASS.

Natomiast wiceprezes Rosyjskiej Federacji Szachowej Siergiej Smagin postawił absurdalne żądanie, aby Carlsen... zwrócił nagrody pieniężne, jakie wygrał podczas turniejów rozgrywanych w Rosji. - Generalnie źle postrzegam polityczne deklaracje ludzi, którzy nie rozumieją lub nie mają wpływu na pewne procesy. Sportowcy powinni skupić się na rywalizacji, nie polityce - powiedział portalowi telecomasia.net.

Świat wspiera Magnusa Carlsena. Garri Kasparow zachwycony słowami swojego następcy

Jednocześnie wiele osób poparło Norwega. Ołeksandr Kamyszyn, prezes ukraińskiej federacji, uznał jego słowa za "ważne". - Uważamy, że Rosja i Białoruś pozostaną wykluczone. Oprócz Magnusa Carlsena wsparcie społeczne otrzymaliśmy od Garriego Kasparowa, którego Magnus pochwalił w swoim przemówieniu - stwierdził w rozmowie z "Dagbladet".

Sam Kasparow również docenił postawę 33-latka, którego trenerem był w latach 2009-2010. - Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego następcy niż Magnus. Nie trzeba być dobrym z charakteru, żeby być dobrym szachistą, więc jestem pod wrażeniem, że on potrafi jedno i drugie - powiedział 61-latek. Głos zabrał także Peter Heine Nielsen, obecny trener Norwega: - Wspaniały hołd złożony przez Magnusa Carlsena zarówno szachiście Kasparowowi, jak i działaczowi politycznemu Kasparowowi.

O tym, co zrobił znany szachista, pisze się także w mediach społecznościowych. "Fakt, że wykorzystał okazję, aby odwieść FIDE od głosowania przeciwko zniesieniu sankcji wobec Rosji i Białorusi, jest dość duży" - ocenił w serwisie X Tarjei J. Svensen, dziennikarz serwisu Chess.com. A międzynarodowy mistrz Grecji George Mastrokoukos ocenił, że Carlsen "zszokował" świat szachów swoją deklaracją.

- To było zaskakujące i satysfakcjonująco mocne ze strony Magnusa. Wyniósł występ na gali na zupełnie inny poziom za sprawą manewru, którego kontrolowana przez Rosję FIDE nie przewidziała. Będzie to miało wpływ na szachowy świat, który niestety był zbyt pasywny w swoim wsparciu dla Ukrainy - powiedział ekspert szachowy Atle Gronn norweskiemu nadawcy NRK.