Była na ustach całego świata. Teraz wylądowała na okładce Playboya

Olha Charłan to jedna na najbardziej utytułowanych ukraińskich sportsmenek. Na koncie ma aż sześć medali olimpijskich, w tym dwa z Paryża. O znakomitej szablistce najwięcej mówiło się jednak po tym, jak została zdyskwalifikowana z mistrzostw świata za to, że nie podała ręki Rosjance. Teraz znów zrobiło się o niej głośno. A to dlatego, że pojawiła się na okładce "Playboya".

