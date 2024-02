Potężny cios dla Rosji! Uderzenie w samo serce

Stało się to, co musiało się stać. Międzynarodowa Federacja Hokeja na lodzie podjęła decyzję w sprawie dalszego wykluczenia Rosji i Białorusi z rywalizacji międzynarodowej. Z oficjalnego komunikatu dowiadujemy się, że IIHF uważa takie rozwiązanie za bezpieczne i blokuje start obu kadr w mistrzostwach świata. Wiadomo również, co z igrzyskami olimpijskimi. Ta decyzja to personalne uderzenie we Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenkę.

