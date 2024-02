Polka ze srebrnym medalem ME! Jednym startem pobiła pięć rekordów. Brawo, brawo

Oliwia Drzazga to reprezentantka klubu UMLKS Radomsko. W zeszłym roku została wicemistrzynią Europy do lat 20, a w tym roku wzięła udział w europejskim czempionacie seniorów. Na co dzień występuje ona w kategorii wagowej do 49 kilogramów.

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów. Polka ze srebrem!

W poniedziałek Polki zainaugurowały tegoroczne mistrzostwa Europy w Sofii. Odbyła się m.in. rywalizacja w dwuboju. A w nim srebrny medal zdobyła Oliwia Drzazga, dla której był to pierwszy krążek wywalczony na seniorskiej imprezie. Nasza reprezentantka sprawiła niemałą niespodziankę.

19-latka uzyskała wynik 170 (74+96) i minimalnie wyprzedziła trzecią Tham Nguyen z Irlandii, która jest pochodzenia wietnamskiego. Złoty medal wywalczyła Rumunka Valentina Cambei, która nie dała żadnych szans rywalkom.

Jak przekazał Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, Drzazga pobiła aż pięć rekordów Polski! "W rwaniu 74 kg to nowy rekord Polski do lat 20 i 23, a w dwuboju 170 kg - Seniorek, U23 i U20!" - czytamy na oficjalnym profilu federacji.

Mistrzostwa w Sofii są ostatnią szansą dla przedstawicieli podnoszenia ciężarów na wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej. Nasze reprezentantki i reprezentanci nie mają jednak zbyt wielu szans na wyjazd do Paryża. Są oni daleko w rankingu IWF, a awans wywalczy tylko po 12 najwyżej sklasyfikowanych zawodników z każdej kategorii wagowej.

Przypomnijmy, że igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca. Zakończą się zaś 11 sierpnia. O medale powalczą tysiące sportowców z całego świata.