20 lat minie w lutym od pierwszej gali KSW. Największa w Europie organizacja MMA znalazła sposób, by to uczcić i spełnić marzenia o walce Tomasza Adamka i Mameda Chalidowa. A może też znaleźć nową formułę i odpowiedzieć na to, co dzieje się na rynku sportów walki i sprawdzić dawno niesprawdzany potencjał na sprzedaż PPV? Gala KSW Epic, do której dojdzie 24 lutego w Gliwicach, ma odpowiedzieć na kilka ważnych pytań.

