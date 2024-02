Boniek obejrzał byłą gwiazdę TVP w Kanale Zero i nie wytrzymał. "Chory człowiek. Przełączam"

Zbigniew Boniek to były reprezentant Polski, a także były zawodnik dwóch zagranicznych klubów - Juventusu i AS Romy. Był też prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nic więc dziwnego, że często zabiera głos w sprawie futbolu. Ostatnio jednak wypowiada się też na tematy polityczne. Wszedł już w kilka słownych utarczek, głównie z politykami PiS-u. Odniósł się też do kwestii Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli inwestycji, którą zaprojektowano jeszcze za rządów obecnej opozycji. W poniedziałkowy wieczór Boniek znów zaskoczył i wbił szpilkę jednej z osób, kojarzonej z władzą PiS-u.

REKLAMA

Zobacz wideo "Do dnia kobiet Lech Poznań może mieć po sezonie". Terminarz to kosmos

Zbigniew Boniek nie gryzie się w język. "Myślałem, że to kawał skurwys…a. Jest gorzej"

Mowa o Samuelu Pereirze. Od 28 kwietnia do 20 grudnia 2023 roku był wicedyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a także kierownikiem TVP Info. Po zmianach, do których doszło na szczycie i on pożegnał się z pracą w Telewizji Publicznej.

Mimo to nie daje o sobie zapomnieć. Został zaproszony do Kanału Zero i wziął udział w audycji na żywo. Odcinek z nim rozpoczął się tuż po godzinie 20:00. Najwidoczniej zapoznać się z argumentami Pereiry postanowił też Boniek, o czym świadczy jego wpis na X.

Były prezes PZPN dosadnie podsumował wystąpienie dziennikarza. "Co on pierd….i. Pierwszy raz go słucham. Myślałem, że to kawał skurwys…a. Jest gorzej… Żeby nie było wątpliwości. Chodzi o Samuela P. Chory człowiek. Przełączam na Juve-Udinese" - grzmiał Boniek.

Boniek porzucił program Kanału Zero na rzecz... meczu Polaków

Post momentalnie wywołał spore poruszenie w mediach społecznościowych. "Forma niezmiennie zwyżkowa" - żartowali internauci, zwracając uwagę na to, że Boniek ponownie nie gryzł się w język i nie bał się wyrazić zdania, czym po raz kolejny zaskoczył opinię publiczną.

Jak poinformował sam Boniek, po obejrzeniu fragmentu programu Kanału Zero, zdecydował się przełączyć na mecz Juventusu z Udinese. Od pierwszych minut gra w nim dwóch Polaków. Mowa o Wojciechu Szczęsnym i Arkadiuszu Miliku. To ważne starcie dla Juventusu, który musi wygrać, by zbliżyć się do lidera, Interu Mediolan i nadal marzyć o mistrzostwie Włoch.