W sobotę odbył się wielki finał Pucharu Azji, w którym gospodarz turnieju Katar zmierzył się z Jordanią. Drużyna ta zaskoczyła wielu i po drodze wyeliminowała między innymi Koreę Południową. Dla zespołu była to szansa na ogromny sukces i sięgnięcie po trofeum po raz pierwszy w historii. Zdecydowanym faworytem tego starcia byli Katarczycy.

REKLAMA

Zobacz wideo Imponująca oprawa kibiców Ruchu Chorzów w trakcie meczu z Legią

Akram Afif błysnął w meczu. A później zaskoczył cieszynką

I zgodnie z przewidywaniami od początku lepiej się spisywali. Nie musieli również długo czekać na pierwszego gola. W 22. minucie sędzia podyktował rzut karny, a do piłki podszedł Akram Afif. Napastnik nie miał problemów z pokonaniem bramkarza i Katar prowadził 1:0. Zawodnik postanowił świętować gola w nietypowy sposób. Podbiegł do kamery, a następnie wyjął spod getrów kartę ze swoją podobizną i zaprezentował magiczną sztuczkę.

W drugiej połowie Jordania zaskoczyła faworytów i zdobyła wyrównującą bramkę. Na listę strzelców wpisał się Yazan Al Naimat. Katar był wyraźnie podrażniony stratą gola i rzucił się do ataku. I znów dał o sobie znać Afif. W 73. minucie ponownie trafił do siatki z rzutu karnego. Napastnik na tym nie poprzestawał. W doliczonym czasie gry arbiter podyktował kolejną "jedenastkę" dla Kataru. Do wykonania znów podszedł Afif i tym samym skompletował hat-tricka, a jego drużyna wygrała 3:1.

Katar 3:1 Jordania

Strzelcy: Akram Afif (22', 73', 90+5'); Yazan Al Naimat (67')

Afif był największą gwiazdą nie tylko reprezentacji Kataru, ale również całego turnieju. Łącznie zdobył na nim osiem bramek i został najlepszym strzelcem. W dużej mierze to dzięki niemu gospodarz obronił tytuł z 2019 roku. Był to także drugi triumf tej drużyny w historii Pucharu Azji.