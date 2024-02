"Zdrajca", którego chce dorwać Putin, zeznawał w sądzie. Transmisję nagle przerwano

Grigorij Rodczenkow w przeszłości odgrywał bardzo ważną rolę w rosyjskiej machinie dopingowej. Przez lata był szefem działań antydopingowych w Rosji. Kiedy przyznał się do ukrywania setek pozytywnych wyników dopingu rosyjskich sportowców, został okrzyknięty przez rosyjskie władze "zdrajcą". Od tamtej pory ukrywa się przed Władimirem Putinem i jego reżimem.

Grigorij Rodczenkow zeznawał w sprawie dopingowej. Nikt go jednak nie widział

Rodczenkow obecnie znajduje się pod ochroną FBI, kilka lat temu wyjechał z Rosji i nie ma praktycznie żadnego kontaktu ze swoją rodziną. W 2016 roku wsiadł w samolot lecący z Moskwy do Los Angeles, bojąc się o bezpieczeństwo i osiedlił się w USA, zostając objęty programem ochrony świadków. Jeśli udziela wywiadów, bądź udziela się gdzieś w mediach społecznościowych, to robi to w masce i okularach.

W ostatnim czasie Rosjanin zeznawał w jednej ze spraw związanych z korupcją w Norwegii. Jak podaje "Dagbladet", Rodczenkow był świadkiem w sprawie oskarżonego o korupcję Andersa Besseberga. "Besseberg i jego obrońca byli wcześniej sceptyczni wobec wykorzystania Rodczenkowa jako świadka" - czytamy. Ostatecznie zdecydowano się, aby zeznawał.

Rodczenkow nie pojawił się rzecz jasna na sali sądowej osobiście. Zeznawał zdalnie za pośrednictwem internetu. Co ciekawe, do momentu pojawienia się Rosjanina na sali (zdalnie - przyp. red), rozprawę można było śledzić na żywo. Kiedy jednak połączono się z nim, transmisja została przerwana. Wszystko po to, aby nikt nie mógł dowiedzieć się, gdzie Rodczenkow aktualnie przebywa.

"Obawiając się, że Rosja wyśledzi jego miejsce pobytu, tylko obecni na sali usłyszeli głos rosyjskiego demaskatora dopingowego, który zeznawał z nieznanej strefy czasowej" - czytamy w "Dagbladet".

Grigorij Rodczenkow odegrał ważną rolę podczas IO w Soczi. Został odznaczony orderem

Obecnie mija 10 lat od igrzysk olimpijskich w Soczi. Były one największym dopingowym oszustwem w historii zimowych igrzysk. O tym, że Rosjanie szykują się do dopingowego skandalu, mówiło się nawet na rok przed startem imprezy, a później zostało to potwierdzone przez dziennikarskie śledztwa. Rodczenkow od 2005 roku był szefem rosyjskiego laboratorium dopingowego i jednym z jego głównych celów było to, aby nikt nie przyłapał Rosjan na stosowaniu dopingu. Rodczenkow w 2014 roku był też szefem laboratorium kontroli antydopingowej. Tam zamieniał "brudne" próbki z moczem rosyjskich sportowców na czyste. Odpowiadał on za koordynowanie jednego z największych skandali dopingowych w historii.