"Zagrali all-in i stracili wszystko". Nawet Rosjanie się śmieją

Gdy 11 lutego 2022 r., już podczas trwania igrzysk w Pekinie, oficjalnie poinformowano, że w organizmie Kamiły Walijewej wykryto niedozwoloną substancję, obrońcy łyżwiarki figurowej z miejsca ruszyli do pracy. Próbowano narzucić narrację, że wykryta u niej trimetazydyna (lek na serce) to po prostu przypadek.

Piła z jednej szklanki z dziadkiem?

Matka dziewczynki tłumaczyła wówczas, że dziadek 15-letniej Walijewej ma sztuczne serce i zażywa różne lekarstwa, w tym trimetazynę. To z jej ust padło wtedy szybkie wyjaśnienie, że wnuczka z dziadkiem musieli się napić z tej samej szklanki. Nastoletnia łyżwiarka na gorąco także potwierdziła, że być może zażyła lek, który należał do jej dziadka. Wówczas ekspertów od dopingu opanował co najwyżej pusty śmiech.

Ale Walijewa wiedziała, że znalazła się w opałach i że trzeba działać szybko. Łyżwiarka była tuż po zawodach drużynowych, na których Rosjanki zdobyły złoto, a już za chwilę czekał ją start indywidualny. Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA) zawodniczki zawieszać nie chciała, bo oznaczałoby to jej odsunięcie od trwających igrzysk i pozbawienie szans na medal. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) taką sytuację zaaprobował. Ustalono jedynie, że w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sprawy w łyżwiarstwie figurowym nie dojdzie do ceremonii przekazania zawodnikom medali olimpijskich. Taki stan rzeczy trwa do dzisiaj, czyli już niemal dwa lata.

Doping jednak w torcie dziadka

W tym czasie szwajcarska kancelaria Schellenberg Wittmer Ltd, która broniła nastolatki podczas igrzysk, wiosną odmówiła dalszej współpracy. Kancelaria zajmuje się m.in. "ochroną biznesu firm" i nie była znana z podejmowania spraw z zakresu prawa sportowego. "Dlaczego współpracowano z tą kancelarią i kto ją wybrał?" - pyta w swoim tekście "Sowieckij Sport". Ostatecznie sprawę przejęli prawnicy z Rosji. I to oni nadali ostateczne brzmienie tej historii. Jak przekazuje redaktor naczelny gazety "Sowieckij Sport", rosyjscy adwokaci reprezentujący zawodniczkę zeznali przed CAS, że zakazany środek mógł przedostać się do organizmu łyżwiarki figurowej poprzez ciasto - a w zasadzie tort przygotowany przez jej dziadka w przededniu mistrzostw Rosji w grudniu 2021 roku. Wtedy sportsmenka odwiedziła rodzinę i według dalszych wyjaśnień "dziadek nieumyślnie wprowadził do deseru domieszkę substancji".

"Chciałbym wierzyć, że kiedyś opublikowana zostanie pełna decyzja CAS, w której będzie można przeczytać szczegóły - jaki to był deser, jak (według prawników) mógł się tam dostać zakazany lek i czy strona Walijewej przedstawiła dokumenty potwierdzające, że dziadek faktycznie stosował trimetazydynę" - napisał redaktor Jewgienij Slyusarenko. Również dziennikarze Sports.ru dodawali z przekąsem, że w tym scenariuszu do Trybunału powinna trafić receptura ciasta, rachunki, a także recepty dziadka.

"Myślicie, że sympatyczni szwajcarscy prawnicy, którzy najpierw pomagali Walijewej, nie wiedzieli, że to nie zadziała? Oczywiście, że wiedzieli. Ale nie mieli już ruchu, bo musieliby wycofywać się z tego, co zeznano na pierwszym spotkaniu, gdy wprowadzono wątek dziadka" - napisało Sports.ru.

Już nawet rosyjscy dziennikarze są przekonani, że sprawę można było rozegrać inaczej, co dawałoby szansę na mniejszą karę, a może nawet oczyszczenie z zarzutów. Ich zdaniem najważniejsze było, by Walijewa udowodniła brak zamiaru zastosowania trimetazydyny i próbowała ją pozycjonować jako środek, który tańczącym na lodzie łyżwiarzom może wyrządzić więcej złego niż dobrego.

Trimetazydyna jest od 2013 r. substancją zakazaną. Jak wyjaśniał Sport.pl ekspert od dopingu dr Andrzej Pokrywka, jest to środek wpływający na przyspieszenie metabolizmu oraz zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego. - Ma podobny mechanizm działania do meldonium, które stało się popularne przed kilku laty za sprawą pozytywnego wyniku badań antydopingowych Marii Szarapowej - tłumaczył. Rosyjscy dziennikarze przypominają jednak, że jednym ze skutków ubocznych leku są zaburzenia koordynacji, zawroty głowy. W przypadku tak technicznego i opierającego się na równowadze sportu jak łyżwiarstwo figurowe można było próbować argumentu, że dla łyżwiarzy to gra niewarta świeczki.

Najważniejsze miało być jednak udowodnienie przypadkowości znalezienia się substancji w organizmie nastolatki. Jak podpowiadają dziennikarze, "nie słowami, ale konkretami: zeznaniami świadków, receptami, dokumentami z klinik". Rosyjskie media są zdania, że zawodniczka, nad którą sprawa zaczęła wisieć jak miecz Damoklesa, powinna zrezygnować z występu w konkursie indywidualnym (zajęła czwarte miejsce), nie opowiadać na szybko wyssanych z palca historii, wrócić do domu i gromadzić dowody świadczące o jej niewinności i przy pomocy prawników na spokojnie "sformułować wersję, która będzie się trzymać kupy".

"Zagrali all-in i stracili wszystko"

Strona zawodniczki mogła się skupić na udowodnieniu braku winy (czyli zamiaru) przyjęcia środka, co w mogłoby oznaczać krótszą karę. Jednak Rosjanie o żadnej karze nie myśleli. Chcieli udowodnić zupełny brak winy i brak zaniedbania zawodniczki w sprawie zażycia środka, tak by była ona w pełni rozgrzeszona. To misja arcytrudna, bo w takich sprawach to i tak sportowiec jest ostatecznie odpowiedzialny za wszystko, co dostaje się do jego organizmu. Tłumaczenia, że lekarz podał sportowcowi coś bez wiedzy lub odżywka była zanieczyszczona, winy ze sportowca nie zdejmują, a jedynie częściowo go rehabilitują. Ale przeproszenie, współpraca ze śledczymi i uderzenie się w pierś od razu groziłyby utratą złota olimpijskiego. "Najwyraźniej zespół Walijewej zdecydował się zagrać all-in i straciła wszystko" - komentuje to Sports.ru.

W całej historii są jeszcze inne wątki, które sprawiają, że nie tylko Światowa Agencja Antydopingowa (WADA), lecz także CAS czy Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) na sprawę patrzyły z dużą uwagą.

To, że 15-latka sama sobie trimetazydyny nie wymyśliła i nie zorganizowała, można było uznać za słuszną tezę. Podobnie jak to, że ktoś tym, co było w organizmie dziewczyny, jakoś zarządzał. Tym bardziej że laboratorium w Sztokholmie, które badało jej próbkę, znalazło w jej organizmie inne składniki - choćby hypoxen i L-karnitynę, która redukuje tkankę tłuszczową. Oba środki nie są zabronione. Hypoxen i trimetazydyna często uważane są jednak przez ekspertów za następców popularnego kiedyś w rosyjskim sporcie meldonium. Z Walijewą współpracował lekarz Filipp Szwecki, nazwany przed laty "Doktorem Doping". To on był lekarzem federacji łyżwiarstwa figurowego, gdy na stosowaniu meldonium przyłapano w 2016 r. Jekaterinę Bobrową, złotą medalistkę olimpijską. To też Szwecki był kiedyś zawieszony na trzy lata za nieautoryzowane wlewy dożylne robione wioślarzom. To on eksperymentował z podawaniem rosyjskim sportowcom ksenonu - gazu, który WADA uznała za środek wspomagający i szybko go zabroniła.

Putin ocenił sprawę, a rosyjscy eksperci rozgrzeszyli

Sportowy świat był też zniesmaczony tym, jak sprawą Walijewej zajmowali się sami Rosjanie, gdy już dowiedzieli się o nielegalnej substancji w jej organizmie. RUSADA zdecydowała się utajnić postępowanie, tłumacząc to młodym wiekiem zawodniczki i chęcią jej ochrony. Długo też nie wydawała żadnej decyzji. WADA informowała o "niedopuszczalnym opóźnieniu w tej sprawie" i zagroziła, że nie będzie się na Rosjan oglądała i brała pod uwagę tego, co ustalą. W styczniu 2023 roku komisja dyscyplinarna RUSADA w końcu podjęła decyzję. Uniewinniła łyżwiarkę i uznała, że nastolatka naruszyła zasady niechcący. Nastolatka została pozbawiona zwycięstwa na mistrzostwach w 2022, ale nie zastosowano wobec niej żadnych innych sankcji. Uznano, że nic złego się nie stało, zapewne współczując historii z tortem.

Walijewą wsparł sam Władimir Putin, który jasno ocenił jej sprawę. - Swą pracą wzniosła ten sport na wyżyny sztuki. Takiej doskonałości nie da się osiągnąć nieuczciwie, przy pomocy dodatkowych substancji, manipulacji - mówił podczas jednego ze spotkań na Kremlu.

Arbitrzy CAS, sądząc po wyroku, mieli zdecydowanie odmienne zdanie i mimo młodego wieku łyżwiarki nałożyli na nią maksymalną karę czterech dyskwalifikacji. Co istotne: okres karencji liczy się od 25 grudnia 2021 roku. To oznacza, że złoto z igrzysk w Pekinie straci też drużyna Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Jej wynik pogorszyło wykreślenie wkładu młodej zawodniczki. Po skasowaniu jej punktów Rosjanie spadli na trzecie miejsce klasyfikacji.

Koledzy nastolatki mogą być zatem na wpół rozżaleni i na wpół szczęśliwi. Złota nie mają, ale zostają z brązem. Samej Walijewej odebrane zostaną wszystkie medale, które w tym czasie zdobyła, również ten za mistrzostwo Europy sprzed dwóch lat z Tallinna. Rosjanie zapewne znów nie dadzą za wygraną i odwołają się od decyzji, sięgając po wszystkie możliwe pomysły. Na odwołanie od decyzji CAS mają 30 dni. Na razie można uznać, że tort dziadka Walijewej wciąż powoduje niestrawność.