Haniebny upadek Ryana Giggsa. "Ile on ma lat?!"

Ryan Giggs reprezentował barwy Manchesteru United w latach 1991-2014. Rozegrał 961 meczów, zdobył 167 goli i zanotował 261 asyst. Karierę na Old Trafford kończył jako grający menedżer. Przez lata był jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Z czasem jego legenda została zniszczona. Giggs stał się przede wszystkim bohaterem kolejnych skandali obyczajowych.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wyszedł Juergen Klopp i ciężko było odmówić"

Brat Giggsa użył mocnych słów. "Musi w końcu k***a dorosnąć"

W 2011 roku, kilka dni przed finałem Ligi Mistrzów w Londynie, brytyjskie brukowce postanowiły zdradzić pilnie strzeżoną tajemnicę Giggsa. Piłkarz przez osiem lat sypiał z narzeczoną, a potem żoną swojego brata Natashą Laver. To tylko jeden temat, który zaczął się przewijać w mediach. Był jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Nagłówki: "Giggs opłacił jej aborcję, żeby w ciąży nie szła do ślubu z bratem"; "Giggs proponował bratu ćwierć miliona funtów za milczenie o innych aferach"; "Giggs podrywał matkę swojej kochanki; żona Giggsa zostanie z nim tylko pod warunkiem, że pójdzie na terapię seksoholizmu" przewijały się w prasie i mediach.

W niedawnym wywiadzie udzielonym podcastowi The Central Club, brat Giggsa, Rhodri opowiedział, że relacje między nimi nadal nie układają się najlepiej. Stwierdził, że mógłby zniszczyć reputację byłego piłkarza i ujawnić brudne szczegóły z jego życia, jednak zdecydował się tego nie robić.

- Gdybym miał sprzedać jakieś historie, zrobiłbym to w zeszłym roku i pochował tego skurczybyka, pochował go. Są historie, które znam, które mogły go zniszczyć, więc gdybym chciał sprzedawać historie, zrobiłbym to, ale po co? Ile on ma lat - 48, 49? Musi w końcu k**** dorosnąć - powiedział Rhodri Giggs.

Zdrady nie były końcem problemów Ryana. W 2020 roku, będąc już selekcjonerem reprezentacji Walii, został aresztowany pod zarzutem dwóch przypadków napaści na swoją byłą partnerkę Kate Greville i jej siostrę Emmę.

W lipcu 2023 roku Giggs został uniewinniony po wycofaniu zarzutów przez Prokuraturę Krajową. Greville odmówiła składania zeznań w ponownym procesie.