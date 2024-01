Podczas mistrzostw świata w lotach doszło do skandalu. Komentator Andrej Stare, który relacjonuje skoki narciarskie w Słowenii od 40 lat, był wówczas pod wpływem alkoholu, przez co mylił m.in. imiona i nazwiska konkretnych skoczków. Telewizja publiczna w Słowenii postanowiła podjąć drastyczną decyzję w kontekście legendarnego komentatora, o której informują rodzime media. Internauci wyrażają jednak swój sprzeciw. "Ci nowi komentują tak, jakby to była partia szachów" - czytamy.

