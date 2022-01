Mistrz Europy z 2020 roku zmienia logo. "Dehumanizujące stereotypy"

Exeter RC to klub stary i utytułowany. Został założony już w 1871 r. W historii rugby zapisał się trwale już w 1905 r., gdy gościł pierwszy mecz reprezentacji Nowej Zelandii na angielskiej ziemi. Na stadionie County Ground goście rozbili drużynę hrabstwa Devon 55:4. Od tego meczu do Nowozelandczyków przylgnął przydomek All Blacks.

Chiefs w 2020 r. zostali najlepszym klubem rugby w Europie

Nazwę Chiefs klub przybrał dopiero w 1999 r., gdy zaczął się profesjonalizować. Pod tą nazwą awansował do Premiership i już w pierwszym sezonie angielskiej ekstraklasy zdobył mistrzostwo, pokonując w finale Bristol Bears.

W 2020 r. Exeter Chiefs odnieśli największy sukces w historii, zdobywając europejski Puchar Mistrzów. W finale pokonali paryski Racing 92.

Nazwa Chiefs od lat wzbudzała jednak kontrowersje, bo klub używał jako swojego logo głowy indiańskiego wodza w wielkim pióropuszu.

Logo Exeter Chiefs twitter.com/ExeterChiefs

Kibice protestują przeciwko wykorzystywaniu rdzennych Amerykanów

Protesty narastały w ostatnich latach. Przeciwko nawiązywaniu do rdzennych Amerykanów protestowali kibice klubu, którzy w 2020 r. rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją do władz klubu. Domagali się w niej zaprzestania "rasistowskiego wykorzystania wizerunku rdzennych Amerykanów".

Działania kibiców poparł miejscowy poseł do parlamentu Ben Bradshaw z Partii Pracy.

Po miesiącu klub w końcu zdecydował się odpowiedzieć kibicom. Co prawda nazwa i logo zostały, ale Chiefs zdecydowali się zrezygnować ze swojej maskotki tzw. Wielkiego Wodza.

Kolejny cios w walce o prawa rdzennych Amerykanów zadał inny klub Premiership – Wasps. Na prośbę kibica z Coventry, działacze zażądali, by Rugby Football Union – angielska federacja rugby – zajęła się sprawą dopuszczalności noszenia przez kibiców Exeter indiańskich pióropuszy i wykonywania przez nich charakterystycznego gestu tzw. Tomahawk Chop. Zdaniem działaczy z Coventry obie te rzeczy mogą być odbierane jako "obraźliwe".

Sprawą zajął się nowo utworzony Komitet ds. Różnorodności i Inkluzywności przy RFU, ale żadnego zakazu nie wydał.

Rdzenni Amerykanie z USA protestują i klub w końcu się ugiął

W końcu w listopadzie list otwarty do angielskiego klubu rugby wydał Narodowy Kongres Indian Amerykańskich. Zaapelował w nim o porzucenie logo z głową indiańskiego wodza, zabronienie kibicom noszenia pióropuszy oraz porzucenia takich nazw na klubowych obiektach jak "Wigwam Bar". Kongres uważa, że dalsze używanie takich rzeczy utrwala "dehumanizujące stereotypy" wobec rdzennych Amerykanów.

Klub odpowiedział, że zajmie się sprawą, ale na decyzję trzeba było czekać do 27 stycznia. Wtedy to Exeter Chiefs oświadczył, że z 1 lipca 2022 r. klubowe logo ulegnie zmianie.

Działacze sprytnie postanowili zachować dawną nazwę Chiefs, ale teraz ma się ona odnosić do starożytnego plemienia celtyckiego, które zamieszkiwało m.in. teren obecnego hrabstwa Devon - Dumnonów. Dlatego – po konsultacji z historykami z miejscowego uniwersytetu – miejsce indiańskiego wodza zajął celtycki wojownik z epoki brązu. Termin "Wodzowie" mógł więc zostać, bo odnosi się on także do wodzów plemion celtyckich.

Celtycki wojownik - symbol klubu Exeter Chiefs twitter/ExeterChiefs

– Jesteśmy podekscytowani, że możemy powitać nową erę rugby w Exeter – powiedział prezes i dyrektor generalny klubu, Tony Rowe. – Exeter jest i zawsze będzie najważniejszym określeniem w naszej ogólnej tożsamości. Termin Chiefs jest jednak równie mocno zakorzeniony w naszej tradycji, sięgając ponad sto lat wstecz, kiedy to drużyny z tego regionu regularnie nazywały swoje pierwsze zespoły właśnie Chiefs. Jesteśmy Exeter, jesteśmy Chiefs!

Rowe dodał, że rebranding będzie kosztował klub około pół miliona funtów.

To nie pierwszy klub na świecie, który zmienia identyfikację, by nie ranić rdzennych Amerykanów. Najbardziej doniosłe zmiany pod tym względem nastąpiły w USA. Zespół futbolu amerykańskiego z ligi NFL, Washington Redskins (Czerwonoskórzy) nazywa się teraz Washington Football Team. Drużyna baseballowej ligi MLB – Cleveland Indians od nowego sezonu będzie występować jako Guardians.