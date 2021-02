Nowy rekord świata! David Vencl przeszedł do historii. "Byłem zaskoczony"

- To wystarczy - powiedział David Vencl, cytowany przez CNN, kiedy wynurzył się w drugim przeręblu. 38-letni Czech we wtorek pobił rekord świata w pływaniu pod lodem. W wodzie o temperaturze 3 stopni i pod taflą grubości 30 cm - to warunek konieczny, jak informuje National Geographic, do uznania rekordu i wpisanie go do Księgi Guinnessa - spędził nieco ponad półtorej minuty.

Czech pobił rekord świata! "To było wspaniałe doświadczenie"

Vencl początkowo rekord należący od 2017 roku do Duńczyka Stiga Avalla Severinsena (76,2 metra) chciał pobić w Austrii, w jeziorze polodowcowym Weissensee. Ograniczenia spowodowane pandemią sprawiły jednak, że zanurzył się w wodzie czeskiego jeziora Lahost, 100 km na północny zachód od Pragi.

Nad jego bezpieczeństwem cały czas czuwało kilku nurków. - To była niezła zabawa: 80,9 metrów pod lodem, na jednym wdechu. Muszę powiedzieć, że naprawdę mi się podobało. Nie tylko ta euforia, jaka nastała po wynurzeniu, ale także spokój panujący pod lodem. Pływało się bardzo dobrze, nawet byłem zaskoczony szybkością. To było wspaniałe doświadczenie - napisał Vencl na Instagramie.